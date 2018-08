"Gwałt na najwyższym prawie jest nie do wybaczenia"





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Leszek Balcerowicz w "Faktach po Faktach"

Osoby, które uchwaliły ustawę o KRS to "gwałciciele konstytucji" - mówił w "Faktach po Faktach" prof. Leszek Balcerowicz. Jego zdaniem, gwałt na najwyższym prawie to "coś gorszego niż pospolite przestępstwa". - To jest nie do wybaczenia - dodał.

W "Faktach po Faktach" o zmianach w sądownictwie wprowadzanych przez PiS mówił przewodniczący Forum Obywatelskiego Rozwoju Leszek Balcerowicz.

Zdaniem profesora "sprawa jest bardzo prosta". - Konstytucja mówi, że najwyższym prawem Rzeczpospolitej jest właśnie konstytucja - zaczął były wicepremier, minister finansów.

Tymczasem, jak mówił Balcerowicz, mamy teraz do czynienia z jej łamaniem. - Jest cały wykaz naruszeń konstytucji, od ustawy dotyczącej KRS po ustawę w sprawie Sądu Najwyższego - kontynuował.

- Można powiedzieć, że ci co uchwalili tę ustawę i ją podpisali, także obecny prezydent, to są gwałciciele konstytucji, najwyższego prawa - oświadczył.

Z kolei "ci, którzy dali się wybrać do nowej Krajowej Rady Sądownictwa", to "także gwałciciele konstytucji". - To jest coś gorszego niż pospolite przestępstwa, bo gwałt na najwyższym prawie kraju, który cudem odzyskał niepodległość i demokrację, jest nie do wybaczenia - dodał przewodniczący Forum Obywatelskiego Rozwoju.

"Nie ma demokracji"

Według Leszka Balcerowicza "jeszcze w 2015 roku" było nie do pomyślenia, żeby ktoś tak łamał konstytucje.

- Jeśli wymiar sprawiedliwości jest zależny od władzy politycznej, tu mówię o policji i prokuraturze, to nie ma demokracji - stwierdził.

Według gościa "Faktów po Faktów" Polska stała się "pariasem" Unii Europejskiej. - Reputacja Polaków ogromnie cierpi - mówił.

W jego opinii "Prawo i Sprawiedliwość wyklucza Polskę z centrum Unii". - Ten proces może doprowadzić do samowykluczenia się faktycznego, niekoniecznie formalnego (z UE - red.) - kontynuował.

Jak mówił Balcerowicz, nie można wykluczyć "polexitu". - Na podstawie tych rzeczy, które PiS zrobi - stwierdził.

- Można do tego nie dopuścić tylko przez zorganizowaną mobilizację demokratycznej opozycji - powiedział.

Oglądaj Wideo: tvn24 Balcerowicz: nie można wykluczyć polexitu

"Czy tak oni pojmują patriotyzm?"

Leszek Balcerowicz stwierdził, że razi go "bierność młodszego pokolenia" jeśli chodzi o udział w protestach.

- Mam nadzieję, że to dotrze wreszcie do nich, że ci starsi bronią demokracji i praworządności dla nich, bo młodzi będą przeciętnie dłużej żyć i chyba nie wszyscy liczą na to, że wyemigrują do Niemiec - mówił. - Czy tak oni pojmują patriotyzm? - pytał.

Jego zdaniem nie można założyć, że młodych ludzi "Polska po prostu nie obchodzi".

- Tak chyba nie jest i czas najwyższy, żeby młodzi zastanowili się nad przyszłością własną i przyszłością Polski - stwierdził.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Razi mnie bierność"