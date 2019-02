Balcerowicz: PiS działa według zasady "po nas choćby potop". Ten zacznie się po wyborach

Im dalej będziemy szli, tym bardziej będą się ujawniać szkody naniesione przez politykę Prawa i Sprawiedliwości - powiedział we wtorek w TVN24 Leszek Balcerowicz. Były wicepremier i były minister finansów w "Kropce nad i" komentował pięć nowych propozycji rządu. Ostrzegał, że podobną politykę prowadziła w przeszłości pogrążona dziś w kryzysie Grecja.

W czasie sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowano pięć nowych propozycji programowych rządu. Prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie świadczeń 500 plus bez kryteriów dochodowych od pierwszego dziecka oraz zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Wśród propozycji ogłoszonych prezesa PiS znalazły się także: "trzynastka", czyli 1100 złotych dla każdego emeryta, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

"Po nas choćby potop"

Według profesora Leszka Balcerowicza obietnice te złożone zostały "wedle zasady: po nas choćby potop". - Z tym, że potopu nie będzie w tym roku i wielu ludziom będzie się wydawać, że oni tak świetnie rządzą - wskazał.

- On się zacznie stopniowo po wyborach. Im dalej będziemy szli, tym bardziej będą się ujawniać szkody naniesione przez politykę PiS-u - stwierdził. - Po pierwsze upartyjnianie gospodarki, zagarnianie przedsiębiorstw dla celów partyjnych, po drugie rosnące ryzyko dla działalności gospodarczej, zarówno przez chaos prawny w parlamencie, jak przez agresywne działania prokuratorów Ziobry - wymieniał Balcerowicz.

Gość "Kropki nad i" w TVN24 stwierdził, że "może się domyślać", dlaczego to prezes PiS Jarosław Kaczyński, a nie premier Mateusz Morawiecki, ogłosił nowe propozycje programowe rządu. - To nie jest specjalnie odkrywcze, żeby podkreślić, że ostateczna władza spoczywa w rękach tego szeregowego posła [Jarosława Kaczyńskiego - przyp. red.] - powiedział.

W jego opinii celem przedstawienia założeń polityki rządu akurat przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości było też to, by "pokazać, zgodnie z resztą z prawdą, że [Mateusz - przyp. red.] Morawiecki jest wykonawcą" oraz "zapewne dlatego, by spróbować, jak to się mówi fachowo, 'przykryć' niebywałą aferę, która ujawniona została w taśmach" - komentował były minister finansów.

"Bonanza zaczyna się kończyć"

Zdaniem Balcerowicza rozszerzenie programu 500 plus także na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego będzie możliwe już w tym roku. - Chciałem wyjaśnić przy okazji, z czego bierze się wrażenie, że jak PiS przyszedł, to nagle zaczęło starczać pieniędzy na wszystko - zaznaczył.

Jego zdaniem wynika to z "jednego głównego czynnika". - Gdy rządziła Platforma [Obywatelska i PSL - red.], w latach 2013-2015, wzrost w strefie Euro, on jest naszym głównym partnerem, wynosił 1,1 [proc.] - powiedział.

- A nagle, jak przyszedł PiS do władzy, to wzrost się podwoił. I dzięki temu polska gospodarka zaczęła rosnąć - podkreślił były minister finansów. Jak wskazał, w rezultacie w trzech ostatnich latach rządów koalicji PO-PSL polska gospodarka zyskała z tego wolniejszego wzrostu 64 miliardy złotych, zaś w ciągu trzech pierwszych lat rządów PiS szybszy wzrost w strefie euro przyniósł już 156 miliardów złotych.

Gośc "Kropki nad i" porównał również obecną politykę rządu do działań Greków, którzy zanim Grecję ogarnął ostatni kryzys gospodarczy, "pozwalali sobie przez ileś lat dobrej koniunktury funduszy europejskich". - Ale ta bonanza zaczyna się kończyć - ostrzegł. - To nie jest tak, że jeżeli człowiek w danym roku wygra los na loterii, to z tego powodu będzie twierdzić, że każdego roku wygrywa. To jest mniej więcej propaganda Mateusza Morawieckiego i PiS-u - ocenił Balcerowicz.