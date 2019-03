Lekarz stwierdził, że Paweł udaje, teraz chłopiec jest sparaliżowany. Są zarzuty

Video: UWAGA! TVN

Aktywny niegdyś chłopiec, dzisiaj nie ma kontaktu ze światem

Do 13-letniego Pawła dwukrotnie wzywano pogotowie. Jego mama mówiła lekarzowi, że syn od niemowlęctwa ma zastawkę w mózgu i właśnie ma objawy jej dysfunkcji, co wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Lekarz jednak odmówił zabrania chłopca do szpitala, a za drugim razem nie transportował go w trybie pilnym. Właśnie usłyszał zarzut. Aktywny niegdyś chłopiec, dzisiaj nie ma kontaktu ze światem.

