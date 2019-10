Lech Wałęsa na konwencji Koalicji Obywatelskiej

Foto: PAP/Radek Pietruszka Video: tvn24

Zgorzelski: z jednej strony jest konkret, z drugiej jest...

06.10| Piotr Zgorzelski z PSL-KP, mówił o powodach, dla których - jego zdaniem - rządząca partia prowadzi w wyborczych sondażach. - Po pierwsze transfery społeczne, które trafiły do wielu beneficjentów, spowodowały to, że ci obywatele, którzy te transfery otrzymali, po prostu zyskali duży procent zaufania do partii rządzącej (...) trzeba to po prostu realnie ocenić - mówił. Wskazywał, że "z jednej strony jest konkret, z drugiej jest abstrakt". - To co, obywatel otrzymuje do kieszeni, to go bardzo motywuje do tego, żeby popierać tę partię, która takie transfery przekazuje - dodał.

