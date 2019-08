Zawracał korytarzem życia. Uderzył w radiowóz

Foto: MiastoLębork2018 / Kontakt 24 Video: Aneta Regulska / Fakty w Południe

Będą zmiany w Kodeksie drogowym. Korytarze życia mają być...

Kodeks drogowy do zmiany - formowanie korytarza życia ma być obowiązkowe. Nad doprecyzowaniem i uzupełnieniem dotychczasowych regulacji pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Korytarz życia to nieoceniona pomoc dla służb ratowniczych. Niestety, wciąż wielu kierowców nie umie, nie chce, bądź nie wie, jak go utworzyć.

