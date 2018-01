Szef MSZ Rosji: dialog z Polską możliwy, ale bez prób dyktowania nam czegoś





»

Rosja będzie gotowa do dialogu z Polską - oświadczył Siergiej Ławrow. Zastrzegł jednak, że Polska powinna zrozumieć, iż dialog jest możliwy tylko na podstawie "wzajemnego uwzględniania interesów", a nie na podstawie "dyktowania czegoś" - podkreślił szef rosyjskiego MSZ.

- Będziemy gotowi do dialogu, ale w tym celu nasi polscy koledzy powinni oczywiście zrozumieć, że dialog jest możliwy tylko na podstawie wzajemnego uwzględniania interesów, a nie na podstawie prób dyktowania nam czegoś ze świadomością, że za plecami są Amerykanie i inne jastrzębie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - skomentował w poniedziałek Ławrow na konferencji podsumowującej działania rosyjskiej dyplomacji. Ławrow: kryzysowi na Ukrainie sztucznie nadaje się większą rangę Kryzys ukraiński... czytaj dalej »

"Rusofobia" w Polsce

Minister zapewnił, że strona rosyjska niejednokrotnie dawała do zrozumienia, że będzie gotowa "do najściślejszej, wzajemnie korzystnej, pragmatycznej współpracy". Ocenił jednocześnie, że Rosja przez Polskę "została wpisana do kategorii wrogów" i dodał:

- Nie będziemy na to odpowiadać wzajemnością, chociaż widzimy, że w Polsce świadomie, konsekwentnie i na dużą skalę rozpowszechniana jest rusofobia w charakterze idei narodowej.

Wspominając o roli Polski w NATO i Unii Europejskiej, Ławrow skrytykował - jak to ujął - "przeciwdziałanie wszelkim propozycjom bardziej realistycznego spojrzenia na stosunki z Rosją". Zapewnił, że Moskwa dostrzega takie działania.

Szef MSZ wypowiadał się na konferencji prasowej dla mediów rosyjskich i zagranicznych podsumowującej działania dyplomacji rosyjskiej w 2017 roku.