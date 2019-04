"Prezes Kaczyński sformułował dzisiaj motto jego rządów"





»

Jarosław Kaczyński sformułował dzisiaj motto swoich rządów, które brzmi "macie nas popierać, a nie przeszkadzać" - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 Joanna Mucha (PO) odnosząc się do wtorkowej rozmowy prezesa PiS z niepełnosprawną kobietą na spotkaniu w Krakowie. Zbigniew Kuźmiuk (PiS) komentował słowa Kaczyńskiego o "ofensywie lewactwa", która ma miejsce "w wielu samorządach". Zdaniem europosła PiS widać to między innymi w "próbie siłowego wprowadzenia karty LGBT w Warszawie" i "wypowiedziach wielu polityków".

Jarosław Kaczyński wystąpił we wtorek na spotkaniu z emerytami i rencistami w Krakowie. Prezes PiS powiedział między innymi, że jeśli PO-PSL odzyska władzę, "będzie łamanie demokracji, będzie jej niszczenie, ale będzie także ofensywa lewactwa, którą już dzisiaj widać w wielu samorządach".

Ofensywę lewactwa "obserwujemy w miastach, w których wygrała Platforma"

Kaczyński ostrzega przed powrotem PO do władzy. "Będzie łamanie demokracji" Jeśli PO-PSL... czytaj dalej » Te słowa komentował w "Kropce nad i" europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Tłumaczył, że "ofensywa lewactwa" to między innymi "próba siłowego wprowadzenia karty LGBT w Warszawie, także w innych miastach".



Jego zdaniem, lewactwo "widać w wypowiedziach wielu polityków". Nie przytoczył jednak żadnej konkretnej wypowiedzi. - Nie będziemy się przerzucać cytatami - argumentował.



Jak twierdzi, "taki proces obserwujemy w miastach, w których wygrała Platforma" Obywatelska. - Jeżeli mamy do czynienia z profanacją świętego dla Polaków obrazu w Płocku, to wynika to z zachęt, które co i rusz się pojawiają na polskich ulicach i w mediach w Polsce - ocenił. Odniósł się do rozklejanych w Płocku plakatów przedstawiających Matkę Boską Częstochowską w tęczowej aureoli.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kuźmiuk o "ofensywie lewactwa"

"Pan prezes Kaczyński sformułował dzisiaj pewnego rodzaju hasło, motto jego rządów"

Kaczyński na spotkaniu z wyborcami pytany o wsparcie dla niepełnosprawnych Zastaliśmy Polskę... czytaj dalej » Posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha odniosła się do rozmowy Kaczyńskiego z niepełnosprawną kobietą, która przyszła na spotkanie.



- Pan prezes Kaczyński sformułował dzisiaj pewnego rodzaju hasło, motto jego rządów. To było podczas rozmowy z osobą niepełnosprawną. To hasło brzmi: "macie nas popierać, a nie przeszkadzać". Czyli ślepa wiara w rząd, w to, że to są dobre intencje. Żadnych możliwości ze strony obywateli, aby wymagać czegoś od władzy, tylko ślepe posłuszeństwo - powiedziała Mucha.

Odniosła się też do używanego przez PiS w trakcie kampanii do europarlamentu hasła "Polska sercem Europy".

- Jak słyszę to hasło (...) to wydaje mi się, że brakuje tam jednego słowa: "Polska sercem Europy wschodniej", czyli tej, do której należy europejska część Rosji, Białoruś. Jeśli popatrzymy w ten sposób, to wszystko pasuje - oceniła.

"W 2004 roku dokonaliśmy wyboru cywilizacyjnego"

Goście "Kropki nad i" komentowali też orędzie prezydenta wygłoszone we wtorek z okazji 15 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.



"Europa to my, Unia Europejska to my". Orędzie prezydenta Każdy, kto... czytaj dalej » - W 1999 roku (wtedy Polska przystąpiła do NATO - red.) a później w 2004 roku, dokonaliśmy wyboru cywilizacyjnego. Ostatecznie przenieśliśmy się na zachodnią stronę. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy byli w swoistej szarej strefie. Wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje na Ukrainie, na Białorusi - powiedział Kuźmiuk.



Podkreślił, że "ten wybór cywilizacyjny teraz potwierdzamy naszym członkostwem w Unii Europejskiej".

Europoseł zaznaczył przy tym, że "Unia Europejska przeżywa kryzys we wszystkich wymiarach".

- Zadaniem wszystkich polityków powinno być takie postępowanie, aby podpowiadać recepty, które przezwyciężą ten kryzys - ocenił.



Wskazywał, że "najbardziej wymownym dowodem na to, że Unia jest w kryzysie, jest wyjście Wielkiej Brytanii", którego "skutki dla Unii są katastrofalne".

"Oczywiście dzisiaj wkładają proeuropejską maskę"

Co politycy wiedzą o Unii Europejskiej i dlaczego tak mało? Trudno przekonać... czytaj dalej » Joanna Mucha została zapytana o narrację opozycji, która twierdzi, że działania Prawa i Sprawiedliwości doprowadzą do polexitu. Przypomniała, że "już w marcu 2016 roku w wywiadzie powiedziała, że oni (Prawo i Sprawiedliwość) wyprowadzą nas z Unii Europejskiej".

- Oczywiście dzisiaj wkładają proeuropejską maskę. PiS się będzie dzisiaj owijał flagą europejską, flagą Unii Europejskiej. Pan prezydent nic nie wspomniał o "wyimaginowanej wspólnocie", nic nie mówił o tym, że to Unia zła nam narzuca jakimi żarówkami mamy się w domu oświetlać - powiedziała, odnosząc się do orędzia Andrzeja Dudy.



Jej zdaniem, "jest kilka scenariuszy". - Najbardziej łagodny to taki, że im niechcący wyjdzie, że nas z Unii Europejskiej wyprowadzą. Drugi jest taki, że po prostu zostaniemy wypchnięci na zupełnie zewnętrzny krąg. Niestety Unia się teraz rozpada na kilka prędkości i niestety PiS wpisuje się w to działanie, które powoduje, że Unia się rozpada na dwie prędkości. Najgorszy z możliwych scenariuszy jest taki, że zostaniemy w pewnym momencie na absolutnym marginesie ze względu na działania tej partii - stwierdziła posłanka.