Wjechali pod pociąg. Policja: kierowca i pasażer byli pijani

Pozostałe informacje

Odtwórz: "My, naród, wspieramy sędziów!". Demonstracje w wielu miastach

odtwórz: Nie przyjmie nagrody za ratowanie tygrysów. Chce, by te pieniądze trafiły do przyszłego azylu dla zwierząt

wczoraj, 20:58

Odtwórz: "Chaos w wymiarze sprawiedliwości jest na rękę dzisiejszej władzy"

Czy zgodne z prawem jest to, co zrobiono z sędzią Pawłem Juszczyszynem? Moim zdaniem to jest przesunięcie szali w stronę... czytaj dalej »