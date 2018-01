Kukiz: trzeba rozpocząć gruntowną reformę policji

Kukiz: możliwy wspólny start w wyborach do sejmików z Korwinem





Może się zdarzyć, że wspólnie z partią Wolność Janusza Korwin-Mikkego wystartujemy w wyborach do sejmików samorządowych - powiedział w piątek lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

"Cichy i pokorny pracownik partyjnej winnicy". Joachim Brudziński, nowy szef MSWiA 49-letni Joachim... czytaj dalej » Kukiz w RMF FM odniósł się do wyborów samorządowych. Powiedział, że "może się zdarzyć, że wspólnie z Korwinem wystartujemy w wyborach do sejmików samorządowych, z partią Wolność, ale to też jeszcze zbadamy".



Przed tygodniem Korwin-Mikke - lider partii Wolność i europoseł - "bzdurą" nazwał doniesienia, że odchodzi z polityki. Korwin-Mikke mówił PAP, że rozważa jedynie rezygnację z zasiadania w europarlamencie. Dodawał, że jest możliwość, iż wystartuje w wyborach na prezydenta Warszawy.

Brudziński "da sobie radę"

Paweł Kukiz ocenił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM, że powierzenie funkcji szefa MSWiA Joachimowi Brudzińskiemu było dobrym wyborem.

- Jest człowiekiem z zasadami, człowiekiem mocnym, człowiekiem, który z tym resortem da sobie radę - powiedział. Dodał jednak, że pod warunkiem, iż będzie miał obok siebie osobę, która "kocha służby mundurowe i ma pomysł na systemową reformę tych służb".

"Mamy do czynienia z jednym, wielkim skandalem"

Według lidera ruchu Kukiz'15 należy rozpocząć gruntowną reformę policji poprzez zmiany systemowe.

- Od samego początku w policji mamy do czynienia z jednym wielkim skandalem. W ciągu dwóch lat mieliśmy komendanta (Zbigniewa) Maja, mieliśmy zabójstwo - bo tak to trzeba nazwać - na komendzie we Wrocławiu i ostatnio daje się do Wrocławia, któremu trzeba poprawić PR, komendanta, który upił się i leżał - mówił Paweł Kukiz.

Joachim Brudziński jest szefem MSWiA od 9 stycznia. Resort przejął od Mariusza Błaszczaka, który z kolei zastąpił Antoniego Macierewicza na funkcji ministra obrony narodowej.

