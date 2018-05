40 zastępów strażaków w akcji. Pożar składowiska chemikaliów

Video: tvn24

Seria pożarów na polskich składowiskach śmieci

28.08.| Płoną śmieci w Trzebini, Zgierzu i w Warszawie. Podobne pożary i podobne podejrzenia, że to podpalenie. I taki sposób na tanią utylizację. A to właśnie pieniądze mogą okazać się kluczem do zrozumienia kolejnych zgłoszeń, jakie z wysypisk docierają do strażaków.

