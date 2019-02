Policja szuka Marka Falenty "w związku z wystawionym przez sąd nakazem doprowadzenia"

Jak poinformowała we wtorek stołeczna policja, Marek Falenta poszukiwany jest w związku z sądowym nakazem doprowadzenia go do aresztu śledczego. Dodano, że ustalane jest miejsce, w którym przebywa aktualnie biznesmen. Falenta ma do odbycia karę 2,5 roku więzienia w związku z tak zwaną aferą podsłuchową.

Komisarz Sylwester Marczak, rzecznik komendanta stołecznego policji, poinformował we wtorek, o poszukiwaniach Falenty "w związku z wystawionym przez sąd nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego, który trafił jednego z naszych komisariatów 6 lutego 2019 roku".

Falenta nie stawił się do odbywania kary. Chce ułaskawienia od prezydenta Do Kancelarii... czytaj dalej » - Sąd ma możliwość wskazania terminu doprowadzenia. W tej sprawie takiego terminu nie ma. Oznacza to, że zgodnie z przepisami termin doprowadzenia wynosi trzydzieści dni. Niezwłocznie przystąpiliśmy do ustalenia miejsca przebywania osoby wskazanej w nakazie - dodał kom. Marczak.

Według informacji tvn24.pl, Falenta liczy na jeszcze jedną furtkę, która uratowałaby go przed pójściem za kratki - jego obrońca adwokat Marek Małecki poinformował o wystąpieniu do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o ułaskawienie. Wniosek miał zostać złożony 19 stycznia 2018 przez córkę Falenty.

Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała na razie na pytania tvn24.pl dotyczące wniosku.

"Obywatele, wolne media i opozycja muszą wyręczać organy państwa"

Wątek Falenty był tematem wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie. Poseł Cezary Tomczyk poinformował, że Platforma zwróciła się do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego z żądaniem, aby "osobiście sprawował nadzór nad czynnościami operacyjnym prowadzonymi przez policję" w celu ujęcia Falenty.

Jak dodał, Platforma chce także udostępnienia informacji na temat działań podejmowanych przez policję i inne nadzorowane przez szefa MSWiA służby, "w celu doprowadzenia skazanego do zakładu karnego". Tomczyk pytał dodatkowo, czy nad Falentą "został roztoczony parasol ochronny rządu".

Falenta musi odbyć karę. "Więzienna służba zdrowia dysponuje specjalistami" Sąd Apelacyjny w... czytaj dalej » - Bo jak to jest, że ktoś 1 lutego ma stawić się w więzieniu, ktoś, kto jest skazany prawomocnym wyrokiem, a w ciągu dwudziestu kilku dni nie ma żadnych działań państwa - pytał Tomczyk.

Polityk zaapelował do wszystkich obywateli, aby każdy kto zobaczy Falentę zadzwonił na numer 112 albo 997, "bo widocznie jest tak, że dzisiaj to obywatele, wolne media i opozycja muszą wyręczać organy państwa".

Afera podsłuchowa

O tym, że Marek Falenta ma odbyć zasądzoną mu karę zdecydował 31 stycznia Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sąd odrzucił tym samym zażalenia obrońców, którzy ubiegali się o odroczenie wykonania kary między innymi ze względu na stan zdrowia skazanego.

Sprawa, w której skazany został Falenta, dotyczy nagrywania w latach 2013-2014 osób z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych w dwóch restauracjach. Nagrano między innymi ówczesnych szefów: MSW - Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ - Radosława Sikorskiego, resortu infrastruktury - Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę, szefa CBA Pawła Wojtunika.

Podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań utrwalono rozmowy ponad stu osób. Prokuraturze udało się ustalić tożsamość 97. Ujawnione w mediach nagrania były powodem tak zwanej afery taśmowej w 2014 roku i wywołały kryzys w rządzie PO-PSL.