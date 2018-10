Ksiądz prawomocnie skazany za gwałt na nieletniej

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy karę pięciu lat więzienia dla księdza oskarżonego o zgwałcenie małoletniej. Ze względu na ochronę pokrzywdzonej, sąd utajnił uzasadnienie orzeczenia. Wyrok jest prawomocny.

Ksiądz skazany za pedofilię pracuje tuż obok szkoły To była jedna z... czytaj dalej » Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, oskarżyła księdza o trzykrotne zgwałcenie nastolatki poniżej 15. roku życia. Do gwałtów miało dojść w 2017 roku, gdy duchowny był wikariuszem oraz katechetą w szkole podstawowej i w gimnazjum w jednej z miejscowości województwa podlaskiego.



W maju Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał księdza na pięć lat więzienia. Orzekł też 10-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na mniej niż 50 metrów i kontaktowania się z nią przez 10 lat. Wydał też 15-letni zakaz wykonywania wszelkich zawodów lub działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem czy edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

Z wyłączeniem jawności

Proces w sądzie pierwszej instancji toczył się z wyłączeniem jawności ze względu na ważny interes prywatny nastolatki. Podobnie było z postępowaniem odwoławczym, które przeprowadzone zostało w ubiegłym tygodniu. Sąd rozpatrywał apelację obrońcy, ale uznał ją za bezzasadną i we wtorek wyrok utrzymał w mocy.



"Wypadek na mojej drodze kapłańskiej". Ksiądz skazany za pornografię dziecięcą Trybunał w... czytaj dalej » Jawna była tylko jego sentencja. Z powołaniem się na ważny interes pokrzywdzonej dziewczyny, sąd apelacyjny utajnił całość uzasadnienia. Na ogłoszeniu orzeczenia nie było żadnej ze stron.

Przed sądem I instancji uzasadnienie było częściowo jawne, choć obwarowane postanowieniem skierowanym do mediów, że w publikacjach nie można podawać danych, które pozwoliłyby zidentyfikować ofiarę przestępstwa. Zakaz obejmował też dane personalne (także inicjały), miejsce popełnienia przestępstwa (nazwę miejscowości, gminy i powiatu), pełne daty popełnienia przestępstwa, imię i nazwisko oskarżonego oraz informacje o powodach, dla których dziewczyna zdecydowała się udać z księdzem na plebanię (chodzi o sposób realizacji podstępu).



- Publikacja tych danych może spowodować, że mieszkańcy gminy czy też znajomi pokrzywdzonej bardzo łatwo powiążą je z jej osobą. Skumulowałoby to traumatyczne przeżycia dziecka – mówił wtedy sędzia sądu okręgowego Sławomir Cilulko. Zwracał uwagę, że przeżycia te potęguje bieg sprawy sądowej, a przede wszystkim związane z nią publikacje medialne.

Ksiądz z zakazem wykonywania funkcji kapłańskich

O możliwości popełnienia przestępstwa przez duchownego powiadomiły prokuraturę w ubiegłym roku władze kościelne. Biskup właściwy dla miejsca pracy księdza podjął wobec niego decyzje dyscyplinarne, m.in. zakazując wykonywania wszelkich funkcji kapłańskich i umieszczając go w klasztorze.