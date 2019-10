Mówi publicznie o zarzutach wobec arcybiskupa Głódzia. "To jest wyraz troski o Kościół"





- Kluczową sprawą w tego typu sytuacjach jest dobro ludzi. Trzeba myśleć w kategoriach dobra ludzi, zwłaszcza tych, którzy są skrzywdzeni lub którzy czują się skrzywdzeni - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 ksiądz profesor Adam Świeżyński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odniósł się do zarzutów pod adresem metropolity gdańskiego, arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, które dotyczą zachowania hierarchy wobec podwładnych.

"Przemoc, niszczenie, destrukcja". Świadectwa księży i mocne zarzuty pod adresem arcybiskupa Ubliżanie,... czytaj dalej » Reporterzy "Czarno na białym" w materiale o metropolicie gdańskim ujawnili między innymi fragmenty świadectwa jednego z księży, który współpracował z arcybiskupem Głódziem. Pod adresem hierarchy padają zarzuty ubliżania, publicznego poniżania i psychicznego znęcania się. W wydanym w sobotę oświadczeniu duchowni Archidiecezji Gdańskiej napisali, że informacje o działaniach arcybiskupa odbierają jako "systemowy atak wymierzony w duchowieństwo i wiernych" archidiecezji.

We wtorek grupa 16 kapłanów z tamtejszej archidiecezji przesłała oświadczenie w tej sprawie do nuncjusza apostolskiego, w którym "potwierdza prawdziwość informacji" zawartych w materiale 'Czarno na białym'.

W reportażu o zachowaniu arcybiskupa Głódzia wobec podwładnych wypowiedział się ksiądz Adam Świeżyński, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To właśnie on ujął się w przeszłości za młodym księdzem, który miał być ofiarą znęcania się ze strony arcybiskupa.

"Trzeba myśleć w kategoriach dobra ludzi"

W środę w "Faktach po Faktach" ksiądz Świeżyński tłumaczył, dlaczego zdecydował się publicznie mówić o zarzutach wysuwanych wobec arcybiskupa. - Uważam, że kluczową sprawą w tego typu sytuacjach jest dobro ludzi. Trzeba myśleć w kategoriach dobra ludzi, zwłaszcza tych, którzy są skrzywdzeni lub którzy czują się skrzywdzeni. Trzeba przede wszystkim im okazać zaangażowanie, wsparcie i maksymalną pomoc - wskazywał.

"Systemowy atak wymierzony w duchowieństwo". Reakcja w sprawie arcybiskupa Głódzia "Wyrażamy swoje... czytaj dalej » - Czuję odpowiedzialność za te osoby - zarówno za te, które są moimi kolegami, przyjaciółmi, jak i za te osoby, dla których ja kiedyś byłem wykładowcą czy wychowawcą seminaryjnym - kontynuował.

Ksiądz Świeżyński mówił również, że duchowni, którzy sygnalizowali przykłady niewłaściwego zachowania ze strony arcybiskupa Głódzia, są dla niego wiarygodni. - Wszystkich znam osobiście, oczywiście w różnym stopniu zażyłości. Znam ich na tyle, że wiem, że to, co mówią, to nie są rzeczy wyssane z palca, to nie jest nieprawda i wiem, że to nie jest atak systemowy na Kościół, to jest wyraz troski o Kościół - mówił.

"Problem polega na tym, że oni wiedzą, jaka jest rzeczywistość"

Ksiądz Świeżyński odniósł się do sobotniego oświadczenia duchownych Archidiecezji Gdańskiej, w którym mówią oni o "systemowym ataku na Kościół". - Nie wiem, jakie były motywy, które kierowały nimi przy podpisaniu tego oświadczenia. Myślę, że problem polega na tym, że oni wiedzą, jaka jest rzeczywistość i zaprzeczanie tej rzeczywistości jest szczególnie bolesne i smutne - mówił.

"W Kościele jest prosta zasada". Hierarchowie "nic nie wiedzą" o sprawie arcybiskupa Głódzia - Sprawa nie była... czytaj dalej » - Próbowałem zrozumieć, jakie motywy mogły kierować księżmi, którzy to podpisali. Na myśl przychodzi tylko jeden motyw - jakiegoś absolutnego poczucia zależności i obrony arcybiskupa za wszelką cenę, a być może również kwestia lęku - stwierdził duchowny.

O oświadczeniu kapłanów, którzy "potwierdzili prawdziwość informacji": chodzi o ich dobre imię

Odniósł się także do oświadczenia 16 kapłanów z archidiecezji, którzy "potwierdzili prawdziwość informacji" pokazanych w reportażu "Czarno na białym". Ocenił, że "było ono konieczne" wobec wcześniejszego oświadczenia, w którym duchowni bronią arcybiskupa. - Przede wszystkim po to, żeby powiedzieć, jak jest. Po drugie, żeby ponownie zadeklarować gotowość ujawnienia tych spraw wobec nuncjusza (apostolskiego - red.), jeśli jest taka potrzeba - wskazywał.

- Chodzi też o ich dobre imię. Myślę, że dla nich to jest bardzo trudna sytuacja, w której w oświadczeniu kurialnym, podpisanym również przez innych księży, zostają poniekąd nazwani kłamcami i (zostają - przyp.red.) sprowadzeni do roli kogoś, kto zwalcza Kościół - mówił ksiądz Świeżyński.

"Tych relacji jest bardzo wiele i od bardzo różnych osób"

Ksiądz Świeżyński był również pytany, od jak dawna duchowni wysuwają pod adresem metropolity gdańskiego zarzuty. - Pewnie to nie było tak, że to się zaczęło w momencie przyjścia arcybiskupa do diecezji. To narastało przez pewien czas - wskazywał.

Jednocześnie zastrzegł, że w diecezji przebywał tylko rok, gdy władzę nad nią sprawował arcybiskup Głódź. - Osobiście nie mogę stwierdzić, że sam mam takie doświadczenia, o jakich była mowa. Natomiast z wiarygodnych źródeł mam takie relacje i trudno mi te relacje podważać. Tym bardziej że tych relacji jest bardzo wiele i od bardzo różnych osób - zwracał uwagę.

"Dopóki nie nastąpi pewnego rodzaju oczyszczenie i naprawienie relacji, to cały czas będzie trudność we współpracy"

Ocenił także, że cała sytuacja "zaciążyła na wzajemnych relacjach księży".

- Myślę, że tu nie chodzi tylko o księdza arcybiskupa (…) tutaj chodzi o społeczność Kościoła gdańskiego, przede wszystkim o społeczność kapłanów. Chciałbym bardzo, żeby w tej społeczności panowały takie relacje, które umożliwią im współpracę i realną pracę duszpasterską dla dobra Kościoła - mówił.

- Obawiam się, że te wytworzone podziały i te patologiczne sytuacje, o których była mowa, są pewną sytuacją, która wymaga przezwyciężenia i mi w tej perspektywie zależy przede wszystkim na tym - tłumaczył. - Myślę, że dopóki nie nastąpi pewnego rodzaju oczyszczenie i naprawienie relacji, to cały czas będzie trudność we współpracy i wspólnym realizowaniu tych celów, które chcemy osiągać - dodał.

Świeżyński został również zapytany o to, czy spotkał się z jakimiś nieprzyjemnościami po tym, jak zaczął publicznie mówić o zarzutach wysuwanych wobec arcybiskupa Głódzia. - Do tej pory nie spotkałem się z jakąś niechęcią, wrogością, w każdym razie bezpośrednio nic do mnie nie dotarło - mówił.

Duchowni informowali nuncjuszy apostolskich w Polsce

Według informatorów "Czarno na białym" księża, którzy mieli być krzywdzeni przez arcybiskupa Głódzia, szukali pomocy u przedstawiciela papieża w Polsce, a ich świadectwa dostało dwóch ostatnich nuncjuszy apostolskich w Polsce - arcybiskupi Celestino Migliore i Salvatore Pennacchio. Reporterzy wysłali pytania do nowego nuncjusza, co zamierza zrobić w tej sprawie, ale jak do tej pory nie otrzymali odpowiedzi. Księża, którzy składali w tej sprawie świadectwa, twierdzą, że nikt się z nimi nie kontaktował i nie zadał sobie trudu, żeby sprawdzić składane przez nich relacje.