"No nieźle, to 85 lat". Ksiądz Boniecki świętował urodziny





Niby to już żenujące, że tak cię chwalą. No ale, jak mówił pewien biskup, ja dziękuję za te pochwały, bardzo lubię, jak mnie chwalą, chociaż wiem, że to nieprawda - żartował ksiądz Adam Boniecki, wieloletni redaktor "Tygodnika Powszechnego". Duchowny obchodził niedawno urodziny. Z tej okazji w piątek w podkrakowskich Niepołomicach odbyły się uroczystości jubileuszowe.

Najpierw duchowny odprawił mszę św. w Kościele Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach. Następnie o godzinie 19 na Zamku Królewskim rozpoczęła się uroczystość urodzinowa, w której udział wzięło ponad 200 osób.

- No nieźle, to 85 lat. Niby to już żenujące, że tak cię chwalą. No ale, jak mówił pewien biskup, ja dziękuję za te pochwały, bardzo lubię, jak mnie chwalą, chociaż wiem, że to nieprawda - żartował ksiądz Boniecki ze sceny.

Z okazji urodzin duchownego redakcja "Tygodnika Powszechnego" przygotowała także jubileuszowe wydanie czasopisma. "TP Historia – 85. BONIECKI" – to wybór jego najlepszych i najważniejszych tekstów. O duchownym ma wkrótce powstać także film dokumentalny.

Duchowny i dziennikarz

Ksiądz Adam Boniecki urodził się w Warszawie w 1934 roku. Z "Tygodnikiem Powszechnym" był związany od 1964 roku. Po śmierci Jerzego Turowicza został redaktorem naczelnym. Był szefem gazety do 2011 roku. Wówczas po wypowiedziach w mediach m.in. na temat obecności krzyża w sali Sejmu, przełożeni zakonni nakazali księdzu Bonieckiemu ograniczenie wystąpień publicznych do łamów "Tygodnika Powszechnego". Spotkało się to z falą krytyki i protestami opinii publicznej. Zakaz został cofnięty sześć lat później. Jednak w listopadzie 2017 roku prowincjał zakonu marianów ponownie go przywrócił.

Dziś ksiądz Boniecki wciąż współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", gdzie pełni funkcję redaktora seniora.