Ksiądz Eugeniusz M. "odsunięty od pełnienia jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej"

Video: tvn24

Czy ktoś zgłosił działania M. do prokuratury? "Wedle mojej...

13.05 | Dopytywany, czy w związku z informacjami o molestowaniu dzieci przez księdza M. zakon lub którykolwiek z księży zgłosił tę sprawę do prokuratury, ksiądz Kieniewicz odparł: - Wedle mojej informacji nie, ponieważ nie było takiego wymogu. - Kiedy mówimy o działaniach w ramach prawa, poruszamy się w ramach prawa. Jeżeli jest wymóg żeby zgłosić, to zgłaszamy; jeżeli nie ma takiego wymogu, to nie zgłaszamy. To, czy nam się to podoba czy nie, jest w tym momencie w gruncie rzeczy bez znaczenia. Przypuszczam, że nikomu z nas nie podobało się to, co zrobił ksiądz M. - oświadczył.

»