Szczerski nie chce być unijnym komisarzem. "W polityce trzeba być uczciwym"

To jest po prostu kiepska kandydatura - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS były szef MSZ i były eurodeputowany Dariusz Rosati, komentując kandydaturę szefa gabinetu prezydenta Dudy na stanowisko komisarza UE. - Mamy z Krzysztofem Szczerskim właściwie trzy problemy - stwierdził i wyliczył "on się do końca nie zna na UE", jest "eurofobem" i "z wykształcenia jest politologiem". - Polska polityka zagraniczna to katastrofa na wielu frontach - skomentował Rosati, odnosząc się do faktu, że Krzysztof Szczerski doradza prezydentowi w zakresie polityki zagranicznej. - Niezależnie od tego, w jakiej komisji będzie przesłuchiwany myślę, że będzie miał bardzo trudne zadanie, żeby przekonać słuchaczy, że on chce konstruktywnie pracować na rzecz silnej UE, bo po to jest Komisja Europejska - ocenił. - Gdyby rząd PiS zdecydował się na kobietę, byłoby o wiele łatwiej - skwitował.

