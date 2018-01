Jak relacjonował reporter TVN24 Paweł Łukasik, spotkanie trwało niespełna godzinę, a ambasador Azari opuściła Pałac przed 19.

Rozmowa w Pałacu Prezydenckim była związana ze sprzeciwem Tel Awiwu wobec uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN.

- Rozmowa była trudna i szczera. Przedstawiłem zdecydowanie krytyczną ocenę głosów, jakie pojawiają się w Izraelu w związku z nowelizacją ustawy o IPN oraz warunki, które pozwolą na normalizację debaty - powiedział Szczerski po spotkaniu.



Jak mówił, przedstawił też pozytywne oczekiwania co do przebiegu prac grup eksperckich, których powołanie uzgodniono podczas rozmów premierów Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu.



- Podkreśliłem też wagę dobrych relacji Polski i Izraela w kontekście polityki globalnej - dodał prezydencki minister.

Poinformował też, że zdał relację ze spotkania prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Ponadto był w siedzibie MSZ, gdzie przedstawił przebieg rozmowy z Anną Azari oraz przekazał informację premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Azari spotkała się w poniedziałek z Krzysztofem Szczerskim

W poniedziałek po południu rzecznik izraelskiego ministerstwa spraw zagranicznych Emmanuel Najszon - zwracając się do Polaków - napisał na Twitterze, że stronie izraelskiej krytykującej nową ustawę o IPN nie chodzi o sformułowanie "polskie obozy śmierci". "Oczywiście, że nie były polskie" - oświadczył.

"Drodzy polscy internauci - problemem nie są obozy śmierci. Oczywiście, że nie były polskie. To były obozy niemieckie. Problemem jest prawnie dozwolona, fundamentalna wolność mówienia o zaangażowaniu Polaków w mordowanie Żydów bez obawy o groźbę kary. To proste" - napisał Najszon, zwracając się do osób śledzących jego tweety.

W niedzielę Najszon zapowiadał, że jego resort skontaktuje się w sprawie nowej ustawy o IPN z polskim rządem, "wysyłając bardzo jasny przekaz".

- Nikt nie może zmieniać prawdy historycznej i nie ma tu miejsca na edukowanie rodzin osób, które przeżyły Holokaust - powiedział.

Dear Polish followers - the issue is NOT the death camps . Of course they were not Polish. Those were German death camps . The issue is the legitimate and essential freedom to talk about the involvement of Poles in the murder of Jews without fear or threat of penalisation.Simple.

— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 29 stycznia 2018