"Trzy fundamentalne tematy". Szczegóły spotkania Duda-Trump





Współpraca w dziedzinie militarnej i energetycznej oraz inwestycje amerykańskie w Polsce - to według szefa gabinetu prezydenta, ministra Krzysztofa Szczerskiego "fundamentalne tematy" zbliżającego się spotkania prezydentów Polski i USA Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Szczerski uchylił rąbka tajemnicy w sobotę, w czasie swojej wizyty w Waszyngtonie.

Jak poinformował Biały Dom, prezydent USA Donald Trump wraz z pierwszą damą Melanią przyjmą prezydenta Andrzeja Dudę wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w Białym Domu 18 września. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu.

"Obecność wojskowa USA w Polsce"

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski, który przyjechał do Waszyngtonu na ceremonie żałobne po śmierci senatora Johna McCaina, podczas rozmowy z korespondentami polskich mediów w sobotę, wyjaśnił, że podczas spotkania Duda-Trump "możemy spodziewać się rozmowy na trzy fundamentalne tematy". Pierwszy z nich ma obejmować zagadnienia "obecności wojskowej USA w Polsce i rozwoju tej obecności w różnych formach".



Szczerski został zapytany o znaczenie przyjętej przez Kongres w ubiegłym miesiącu w ramach "Ustawy o autoryzacji wydatków na obronę narodową im. Johna McCaina" (John McCain National Defense Authorization Act - NDAA) poprawki zobowiązującej szefa resortu obrony do przedstawienia, nie później niż do 1 marca 2019 roku, raportu oceniającego "wykonalność i zasadność stałego stacjonowania w Rzeczypospolitej Polskiej sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych".

Szczerski powołując się na niewymienionych z nazwiska członków Kongresu, powiedział, że przyjęcie tej poprawki zdaniem jego rozmówców oznacza, że decyzja w tej sprawie jest już podjęta.

- Mogę Państwu zdradzić, że rozmawiałem niedawno w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami Kongresu, właśnie o tej ustawie, którzy powiedzieli mi, że jeśli ta poprawka przeszła (...) i jeśli mówi, że studium wykonalności ma być gotowe na wiosnę, to znaczy, że decyzja jest już podjęta.(...) Po to się zleca studium, aby mieć podstawy do takiej decyzji - powiedział prezydencki minister.

Zastrzegł równocześnie, że "dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, aby ogłaszać charakter i rodzaj tego rozszerzenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce".

- Do tego potrzebne są rozmowy polityczne, aby nadać kształt tej większej obecności amerykańskiej w Polsce. Natomiast kierunek jest jasny - podkreślił.

"Zagadnienia energetyczne" i amerykańskie inwestycje

Drugim spodziewanym tematem rozmów obu prezydentów wymienionym przez Szczerskiego, będą "zagadnienia energetyczne, w tym dywersyfikacja polskiego rynku dostaw gazu, dostawy amerykańskiego gazu, także w kontekście regionalnym, poprzez Trójmorze."

Trzecim "fundamentalnym tematem", który wymienił Szczerski mają być inwestycje amerykańskie w Polsce.

- Chcemy pozyskać amerykańskie inwestycje dla Polski i dla naszego regionu, bo nie jest tajemnicą, że podczas szczytu Trójmorza, który poprzedzi spotkanie prezydentów Polski i USA, będzie podpisana umowa o rozpoczęciu prac nad powołaniem Funduszu Trójmorza, czyli możliwości kapitałowego pozyskiwania środków na rozwój infrastruktury regionalnej i polskiej - powiedział Szczerski.

Prezydencki minister poinformował, że prezydent Duda rozmawiał o możliwości pozyskania kapitałów na rozwój infrastruktury państw Trójmorza podczas swojej niedawnej wizyty w Australii.