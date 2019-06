Brejza: może zróżnicujmy usługi według wzrostu. Kaleta: można pójść do drugiej drukarni





Czysto ideologiczny ruch środowiska PiS-u - tak w "Kropce nad i" Krzysztof Brejza (PO) skomentował wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pracownika drukarni, który odmówił druku plakatów fundacji LGBT. - Nie wiem, kto będzie następny. Może będziemy czegoś zabraniać łysym, starszym, młodszym, kobietom, mężczyznom - wymieniał. Zdaniem Sebastiana Kalety (PiS), "można pójść do drugiej drukarni, która może z radością i zniżką wydrukuje".

W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną, bez uzasadnionej przyczyny odmowę świadczenia usług jest niekonstytucyjny. Wniosek do TK w tej kwestii trafił po tym, jak pracownik drukarni odmówił wykonania usługi - druku plakatów fundacji LGBT - uzasadniając to swoimi przekonaniami. Odmówił druku plakatów LGBT. Sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny Przepis Kodeksu... czytaj dalej »

Wniosek do TK w tej sprawie w grudniu 2017 r. skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zdaniem prokuratora generalnego, niekonstytucyjne jest rozumienie tej regulacji w taki sposób, że "zasady wiary i sumienie nie są uzasadnioną przyczyną odmowy świadczenia usługi". W środę na konferencji prasowej ocenił, że "ten wyrok to święto wolności".

"Czysto ideologiczny ruch środowiska PiS-u"

Sprawę skomentowali w "Kropce nad i" Krzysztof Brejza (PO) i wiceminister w resorcie sprawiedliwości Sebastian Kaleta (PiS).

- Tą wolnością to się wszyscy dławimy, jest tyle tej wolności, że nie wiadomo co z tą wolnością robić. Nie wiem kto będzie następny, może będziemy czegoś zabraniać łysym, starszym, młodszym, kobietom, mężczyznom, zróżnicujmy usługi według wzrostu, może osoby gorzej odziane nie będą mogły skorzystać z jakiś usług - mówił Brejza.

Jego zdaniem, "jest to czysto ideologiczny wyrok budynku". - Bo Trybunał nie funkcjonuje zgodnie z prawem, nie nazywajmy budynku Trybunałem. Czysto ideologiczny ruch środowiska PiS-u. Wiemy, po co pani Przyłębska wieczorami w apartamencie Trybunału spotyka się z prezesem Kaczyńskim, żeby robić politykę - ocenił. Odmówił druku plakatów LGBT. Sąd Najwyższy oddalił kasację Ziobry Sąd Najwyższy... czytaj dalej »

"Można pójść do drugiej drukarni, która z radością i zniżką wydrukuje"

Z kolei zdaniem Sebastiana Kalety, "dzisiaj zdecydowanie poszerzyła się sfera wolności w Polsce". - Ponieważ kluczowym elementem wolności jest wolność wyznania, wolność decydowania o własnych aktywnościach. Karanie za to, że ktoś odmówił wydrukowania w tym przypadku materiałów, które są niezgodne z jego wiarą, z jego przekonaniami, było czymś, co nie powinno mieć miejsca. Nie powinniśmy być karani za to, że mamy poglądy takie a nie inne - stwierdził wiceminister sprawiedliwości.

Według niego, "można pójść do drugiej drukarni i na pewno druga drukarnia wydrukuje". - Ktoś, kto wierzy w taką wiarę ma prawo dokonać oceny, że na przykład wykonanie przez niego usługi promuje coś, co on uważa za grzech - skomentował.

- Ruchy LGBT, które żądają tolerancji, ciągają po sądach człowieka tylko za to, że powiedział: "proszę mi wybaczyć, to jest niezgodne z moimi poglądami" - stwierdził Kaleta.

- Rynek usług poligraficznych jest bardzo rozbudowany - ocenił.

Na pytanie Brejzy, czy to nie przypomina standardów ze Wschodu, Kaleta odparł: - Co jest bardziej wschodnie? To, że człowiek, który sprzeciwił się promowaniu pewnego - według niego - lobby ideologicznego, jest ciągany przez kilka lat po sądach? Czy to, że jedna osoba odmówiła, a można pójść do drugiej drukarni, która może z radością i zniżką wydrukuje.

Zdaniem posła PO, "wschodnie jest upokarzanie środowiska mniejszości i czysto polityczny werdykt tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, który wpisuje się w linię ideologiczną: szukania wroga wewnętrznego". - PiS potrzebuje wroga wewnętrznego - ocenił.