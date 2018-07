Były szef ABW usłyszał zarzuty. "Bzdury po prostu"

"Przyjęcie dymisji Bondaryka to skandal i złamanie ustawy o ABW"

Video: tvn24

"Przyjęcie dymisji Bondaryka to skandal i złamanie ustawy o...

03.01 | Przyjęcie przez premiera dymisji szefa ABW Krzysztofa Bondaryka to skandal i złamanie ustawy o ABW, zgodnie z którą komisja ds. służb specjalnych powinna być o tym poinformowana - stwierdził w TVN24 wiceszef speckomisji Marek Opioła (PiS). Zapowiedział też zgłoszenie wniosku o wezwanie premiera przed speckomisję, by wyjaśnił tę sprawę. Z kolei minister sprawiedliwości Jarosław Gowin spodziewa się, że Donald Tusk jeszcze dziś wyjaśni przyczyny odejścia gen. Bondaryka. Krzysztof Bondaryk będzie pełnił funkcję do 15 stycznia

»