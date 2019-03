Wiceprezes ZNP do Sasina: Żądania zaporowe? Proszę przedstawić propozycję możliwą do realizacji

Video: tvn24

Wiceprzewodniczący ZNP odpowiada ministrowi Sasinowi w...

27.03| Skoro strona rządowa mówi, że to co mówimy jest zaporowe, to proszę przedstawić propozycję, która jest możliwa do realizacji - zwrócił się do rządu wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński, odnosząc się do słów Jacka Sasina, który w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 stwierdził, że żądania nauczycieli dotyczące płac są "całkowicie zaporowe".

