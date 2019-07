Pawłowicz znów zapowiada odejście z polityki

Foto: Laeszk Szymański/PAP Video: tvn24

Pawłowicz: pójdę na marsz 11 listopada

07.11 | Organizacja marszów cyklicznych nie należy do kompetencji prezydentów miast, a wojewodów - powiedziała w rozmowie z TVN24 posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. Hanna Gronkiewicz-Waltz po prostu prowokuje Polaków. Ja pójdę na ten marsz. On nie jest nielegalny. On nie został zakazany przez uprawnione osoby - mówiła.

