"Czas posprzątać po sobie". Pawłowicz zapowiada odejście z polityki

Biedroń: Ja powiem co ja robię z posłanką Pawłowicz jak ją...

07.06 | - Posłanka Pawłowicz, która opowiada, że mój związek jest jałowy, że śmierdzi jej w Sejmie kiedy niepełnosprawni leżą na posadzce to jest degeneracja - powiedział w "Kropce nad i" Robert Biedroń. Zapytany przez prowadzącą program Monikę Olejnik o to co ma zamiar z tym zrobić odpowiada: Ja powiem co robię z posłanką Pawłowicz jak ją widzę. Mówię jej dzień dobry.

