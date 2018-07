Sędzia Iwulski wśród negatywnie zaopiniowanych przez nową KRS





Wybrana przez polityków Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała w czwartek sędziów Sądu Najwyższego, którzy złożyli oświadczenia w sprawie woli dalszego orzekania. Negatywną ocenę otrzymał między innymi sędzia Józef Iwulski, który zastępuje obecnie pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf.

"Była w Brukseli, nadawała na Polskę". Czarna lista Pawłowicz rozdana sędziom z KRS Wybrana przez... czytaj dalej » Nowa Krajowa Rada Sądownictwa pochyliła się nad oświadczeniami o woli dalszego orzekania, złożonymi przez sędziów Sądu Najwyższego, którzy - zgodnie z nowelizacją ustawy o SN - po ukończeniu 65. roku życia musieli przejść w stan spoczynku.

Rzecznik nowej Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Mitera poinformował w czwartek po południu, że sędziowie: Zbigniew Myszka, Anna Kozłowska, Bogumiła Ustjanicz, Rafał Malarski oraz Marian Kocon uzyskali pozytywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa.

Dodał, że pozostałe osoby, czyli: Józef Iwulski, Jerzy Kuźniar, Stanisław Zabłocki, Maria Szulc, Anna Owczarek, Jacek Gudowski i Wojciech Katner zostali zaopiniowani negatywnie.

Mitera przekazał, że decyzja zostanie ogłoszona w formie uchwały.

Głosowanie było tajne. Jak wyjaśnił Mitera, KRS uwzględniła wniosek o wyłączenie jawności głosowania w tej sprawie.



Rzecznik KRS pytany, czy od decyzji Rady sędziowie będą mogli się odwołać, stwierdził, że jest to wola osób zainteresowanych i kwestia tego, czy uważają że im przysługuje droga odwoławcza, czy nie.



Pytany, jak zagłosował w sprawie sędziego Iwulskiego, odpowiedział, że "negatywnie ze względu na braki" towarzyszące oświadczeniu. Jak dodał, chodziło o brak zaświadczenia o stanie zdrowia.

Sędzia Iwulski zastępuje obecnie przebywającą na urlopie pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf. Wskazała go na swojego zastępcę na czas nieobecności.

Iwulski jest w grupie siedmiu sędziów, którzy ukończyli 65 lat i złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania w Sądzie Najwyższym, nie powołali się jednak na przepisy nowej ustawy o SN i nie dołączyli wymaganego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Zmiany w Sądzie Najwyższym

Premier o "haniebnych wyrokach". Ilu sędziów Sądu Najwyższego orzekało w stanie wojennym? Mateusz... czytaj dalej » Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu - czyli 3 lipca - w stan spoczynku musieli przejść sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli - w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja - złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN. Wcześniej zasięga on opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

3 lipca w SN było 73 sędziów, spośród których 27 ukończyło 65. rok życia. Z kolei spośród tych 27 sędziów oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem na podstawę prawną nowej ustawy o SN złożyło dziewięciu sędziów. Natomiast w siedmiu kolejnych oświadczeniach sędziowie nie powołali się na te przepisy. Spośród tych siedmiu sędziów czterech - Krzysztof Cesarz, Przemysław Kalinowski, Jerzy Kuźniar, Andrzej Siuchniński, Józef Szewczyk - złożyło oświadczenia po terminie.

Do tej czwórki oraz 11 kolejnych sędziów, którzy nie złożyli oświadczeń (w tym pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf), prezydent Andrzej Duda w zeszłym tygodniu skierował pisma zawiadamiające o przejściu w stan spoczynku.

Małgorzata Gersdorf, która ukończyła 65. rok życia, nie złożyła oświadczenia o woli dalszego orzekania, podkreślając, że jej kadencja na stanowisku pierwszego prezesa SN trwa - zgodnie z konstytucją - 6 lat. Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN przyjęło uchwałę mówiącą, że "sędzia Gersdorf pozostaje, zgodnie z Konstytucją RP, pierwszym prezesem SN do 30 kwietnia 2020 r."

"Tutaj jest pewien dysonans"

Dorn: jeżeli nie nastąpi zwrot sytuacji, rząd PiS rozbije się o Sąd Najwyższy Sędziowie Sądu... czytaj dalej » Podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik nowej Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Mitera pytany był o obecność na posiedzeniu nowej KRS sędziego Iwulskiego. Jak stwierdził, "nie był zaproszony".

Zapytany zaś o to, czy Iwulski jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, stwierdził, że "trudno mu jest powiedzieć".

- Trudno jest mi powiedzieć, naprawdę. Czy przyszłaby pani profesor (Gersdorf), czy przyszedłby pan sędzia Iwulski, naprawdę. Tutaj jest pewien dysonans - powiedział. - Trudno jest mi powiedzieć, kto powinien przyjść dzisiaj - podkreślił.

Zapytany o to, co by było, gdyby Iwulski pojawił się na posiedzeniu Mitera, stwierdził, że "tutaj nie dochodziłoby do żadnych przepychanek".

- Oczywiście uczestniczyłby w tym posiedzeniu, ale bez prawa głosu. Jako osoba pełniąca obowiązki, zastępująca - powiedział.

Rzecznik nowej KRS był też pytany o wpis na Twitterze posłanki Prawa i Sprawiedliwości oraz członkini KRS, Krystyny Pawłowicz. "Jutro, w piątek, KRS przedstawi wyniki swego opiniowania oświadczeń sędziów SN, którzy po ukończeniu 65 lat wyrazili chęć dalszego orzekania. Może być zaskoczenie" - napisała w środę Pawłowicz. Na pytanie, skąd Pawłowicz może wiedzieć cokolwiek na temat decyzji w sprawie poszczególnych sędziów, Mitera odparł, że "nie wie o żadnych zaskoczeniach".

- Trudno jest mi się odnieść. Pani profesor Krystyna Pawłowicz prowadzi - jak państwo wiecie - bardzo żywą, intensywną działalność w mediach społecznościowych. Nie chcę się do tego odnosić. Dziwię się tylko, że jakieś zaskoczenia. Ja nie wiem o żadnych zaskoczeniach - przekonywał. Dodał, że "trudno jest rozgraniczyć, czy wypowiada się [Pawłowicz - red.] jako członek KRS-u czy jako poseł". - Do czego ma prawo - podkreślił. Zdaniem Mitery "być może jest to jakaś forma prowokacji".



Jutro,w piątek,KRS przedstawi wyniki swego opiniowania oświadczeń sędziów SN,którzy po ukończeniu 65 lat wyrazili chęć dalszego orzekania.

Może być zaskoczenie ...

A na co liczyli niektórzy składający swe oświadczenia...? — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 11 lipca 2018