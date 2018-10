Bielan: Morawiecki spotkał się z Kubicą. Wyjaśnili sprawę





»

Był temu zdecydowanie przeciwny, bo to osłabiało polski bank - powiedział w "Kropce nad i" wicemarszałek Senatu Adam Bielan, komentując fragment nagrania z udziałem Mateusza Morawieckiego, z którego wynika, że obecny premier jako prezes BZ WBK uznawał za nieopłacalne sponsorowanie Roberta Kubicy. Dodał, że w poniedziałek premier spotkał się z polskim kierowcą i "sprawę wyjaśnili".

Portal Onet opublikował kolejny fragment taśmy, na którym znalazł się zapis rozmowy Mateusza Morawieckiego w 2013 roku z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą, ówczesnym prezesem PGE Krzysztofem Kilianem i jego ówczesną zastępczynią Bogusławą Matuszewską. W rozmowie pojawił się wątek kierowcy rajdowego, Roberta Kubicy.

"Na szczęście złamał rękę". Morawiecki o sponsorowaniu Kubicy Mateusz... czytaj dalej » - Nie chcę, k***a, pięć dych co roku płacić. Sp*****laj" - mówił Morawiecki o potencjalnym kontrakcie Kubicy z BZ WBK. Gdyby nie wypadek Kubicy, podpisałby on umowę z Ferrari, a bank BZ WBK prawdopodobnie zostałby sponsorem polskiego kierowcy. - Na szczęście złamał rękę, raz, drugi - stwierdził na nagraniu Morawiecki.

Adam Bielan zapytany w "Kropce nad i" w TVN24 o to, czy w sprawie kolejnych fragmentów taśm powinna zostać utworzona komisja śledcza, odpowiedział, że "nie ma żadnej nowej taśmy", a "dziennikarze wyjmują różne cytaciki".

- To fragmenty z tej samej taśmy, która jest znana dziennikarzom i bardzo dużej części opinii publicznej już od kilku lat, bo w 2015 roku została informacja o tej taśmie opublikowana - tłumaczył.

Oglądaj Wideo: tvn24.pl/onet.pl "Na szczęście złamał rękę". Morawiecki o sponsorowaniu Kubicy

– Premier Morawiecki był szefem banku BZ WBK, który był własnością hiszpańskiej grupy finansowej i Hiszpanie zaproponowali, żeby polski bank płacił 50 milionów złotych na Formułę 1. To sposób, powiedziałbym, takiej optymalizacji podatkowej, czyli wyciągania, drenowania spółek córek po to, żeby nie płacić podatku. Prezes był temu zdecydowanie przeciwny, bo to osłabiało polski bank, spółkę córkę - mówił Bielan.

- Jeżeli mówimy o tym wątku, to premier Morawiecki spotkał się dzisiaj z Robertem Kubicą i sprawę wyjaśnili – zaznaczył wicemarszałek Senatu.

Dopytywany o słowa o złamanej ręce, Bielan powiedział, że "te słowa oczywiście nie powinny paść".

Gdyby nie wypadek, bank Morawieckiego byłby sponsorem Kubicy

Robert Kubica robił karierę jako kierowca F1, jeździł obiecująco. Wygrał jeden wyścig, dwunastokrotnie stawał na podium, z czasem zamienił BMW Sauber na Lotus Renault. W lutym 2011 roku z pilotem Jakubem Gerberem wybrali się do Ligurii we Włoszech, na rajd Ronde di Andora.

Na jednym z zakrętów ich skoda wpadła w stalową barierę, która pękła i wbiła się w samochód. Przygniotła Roberta i zraniła go w prawą nogę i prawą rękę. Wszystko to na miesiąc przed startem nowego sezonu F1. Obrażenia były poważne, potrzebne były liczne operacje. Pierwsze doniesienia mówiły nawet o możliwej amputacji. Na szczęście, to były plotki. Lekarze opanowali sytuację.

Gdyby nie wypadek, Kubica najprawdopodobniej zostałby kierowcą legendarnego Ferrari.

Jak zauważył Onet, sponsorem teamu Ferrari od 2009 r. był hiszpański Santander Bank, który jesienią 2010 r. kupił polski bank BZ WBK. Prezesem BZ WBK był już wtedy Mateusz Morawiecki. Gdyby nie wypadek Roberta Kubicy, trafiłby on pewnie do Ferrari i prawdopodobnie stałby się jedną z twarzy reklamowych polskiego banku. Tak jak twarzami Santandera stali się inni kierowcy włoskiego zespołu - Fernando Alonso, czy Lewis Hamilton. Właśnie o nich w trakcie nagrania rozmawiali Morawiecki z Kilianem, Jagiełło i Matuszewską.