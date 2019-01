Staranował opuszczony kolejowy szlaban. Twierdził, że oślepiło go słońce

Kierowca staranował szlaban na przejeździe kolejowym w Krasnymstawie na Lubelszczyźnie i przejechał przez tory kilka chwil przed pociągiem. Całe zdarzenie zarejestrował monitoring. 50-letni mężczyzna tłumaczył policji, że nie zauważył szlabanu, bo oślepiło go słońce.

"Auta z rodzinami z dziećmi" omijały opuszczone rogatki Zamknięty... czytaj dalej » Do groźnego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym przy ulicy Rejowieckiej w Krasnymstawie w województwie lubelskim.

Policja opublikowała nagranie wykonane 19 stycznia przez kamerę monitoringu ulicznego zainstalowaną w pobliżu przejazdu.

Twierdził, że oślepiło go słońce

Na nagraniu widać, jak przed torami opuszcza się szlaban. Zanim jednak na torach pojawił się pociąg, ulicą prowadzącą przez przejazd kolejowy nadjechał samochód i z impetem staranował opuszczony szlaban, łamiąc go.

Jak podała policja, kierujący autem 50-letni mężczyzna nie zatrzymał się i odjechał w kierunku Chełma.

Funkcjonariusze ustalili, że kierowca, którego wyczyn nagrała kamera, jest mieszkańcem Krasnegostawu. Skierowali do sądu wniosek o ukaranie go. Jak podała policja, przesłuchiwany mężczyzna twierdził, że nie zauważył opuszczonego szlabanu, bo oślepiło go słońce.

Źródło: googlemaps Przejazd kolejowy w Krasnymstawie