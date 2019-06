"Krakowiak" wyszedł na wolność. Za kratami spędził ponad 20 lat





Janusz T. pseudonim Krakowiak we wtorek wyszedł na wolność po ponad 20 latach spędzonych za kratami. Katowicki sąd okręgowy na wniosek skazanego połączył wszystkie 14 wyroków skazujących w jeden i wymierzył łączną karę 15 lat pozbawienia wolności. Sąd wydał jednocześnie nakaz natychmiastowego zwolnienia Janusza T.

"Krakowiaka" czeka jeszcze jeden proces, w którym będzie odpowiadał za zlecenie zabójstwa. Grozi mu za to nawet kara dożywocia.

We wszystkich pozostałych 14 procesach zapadły już prawomocne wyroki. W żadnych z nich "Krakowiak" nie usłyszał kary wyższej niż 15 lat więzienia. Jego obrońca zwrócił się do sądu okręgowego w Katowicach, żeby ten wymierzył mu łączny wyrok. Zgodnie z przepisami, nie mógł być on wyższy niż 15 lat. Decyzja o takim połączeniu wyroków zapadła we wtorek. Sąd wydał jednocześnie nakaz natychmiastowego zwolnienia T, gdyż odsiedział on już łącznie ponad 20 lat.

"Krakowiak" w areszcie od 1999 roku

Ostatni wyrok skazujący prawomocnie "Krakowiaka" na 15 lat więzienia zapadł w kwietniu bieżącego roku przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Rozpoznawał on odwołania od orzeczenia sądu okręgowego z 2016 r., który wymierzył "Krakowiakowi" karę 25 lat więzienia. Część stawianych mu i dziewięciu innym oskarżonym poważnych zarzutów odesłano do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.

Sąd Apelacyjny równocześnie uchylił w kwietniu Januszowi T. areszt, w którym ten przebywał od stycznia 1999 r. Zaznaczono wówczas, że nie oznacza to natychmiastowego wyjścia na wolność, jako że - tłumaczono - Janusz T. ma do odsiedzenia jeszcze inne wyroki. "Krakowiak" opuścił areszt dopiero po wtorkowym orzeczeniu katowickiego sądu okręgowego.

- Mój klient został pozbawiony wolności dokładnie 18 stycznia 1999 roku. Od tamtego momentu różnie to bywało. Częściowo to było pozbawienie wolności wynikające z odbywania kary pozbawienia wolności, częściowo areszt tymczasowy, częściowo się to nakładało, ale nie mogło się nakładać, więc areszt był uchylany. Było to takie poszatkowane - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Łukasz Nowak, obrońca Janusza T.

Zaznaczył, że "ostatecznie bierze się pod uwagę rzeczywisty okres pozbawienia wolności, a ten w tej sprawie wynosił 20 lat i pięć miesięcy".

Główny proces był powtarzany

Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, że grupa dowodzona przez "Krakowiaka" istniała i ma na koncie wiele przestępstw.

"Krakowiak" dostał 25 lat. Zlecał on i "Oczko", a zabijał "Zdzicho". Sąd: nie ma wątpliwości Karę 25 lat... czytaj dalej » W głównym procesie oskarżeni odpowiadali za kilkadziesiąt czynów, m.in. zabójstwa, rozboje, handel bronią i narkotykami. Pierwszy proces w tej sprawie ruszył w 2001 r. Wówczas na ławie oskarżonych zasiadało 36 osób, większość z nich została już wcześniej prawomocnie osądzona. Proces dobiegł końca w 2008 roku, ale część wyroku, dotyczącą najpoważniejszych przestępstw, uchylił sąd apelacyjny, nakazując sądowi okręgowemu powtórzenie procesu. Ten zakończył się wyrokiem w kwietniu bieżącego roku.

Gang rozbity dzięki zeznaniom świadków koronnych

Zdaniem prokuratury kierowany przez "Krakowiaka" związek przestępczy należał do najgroźniejszych grup przestępczych w Polsce. Działał od 1991 do 1999 roku, głównie na południu kraju. Według śledczych i sądu gang miał ustaloną strukturę i hierarchię z niekwestionowanym przywódcą oraz z "organami" wyznaczonymi do poszczególnych zadań. Grupę udało się rozbić m.in. dzięki zeznaniom świadków koronnych. Ich wiarygodność podczas całego procesu kwestionowała obrona i sami oskarżeni.