Auto unosi się, obraca i wpada na chodnik. "Przejechała na czerwonym"

Do zdarzenia doszło w Krakowie

Ma czerwone światło, mimo to przejeżdża przez skrzyżowanie w Krakowie. Dochodzi do zderzenia. Tylna część auta unosi się nad ziemią, po chwili samochód obraca się i ląduje na chodniku i latarni. - Wyglądało to dość dramatycznie. Mocno się wystraszyliśmy - mówi Reporter 24. Moment zdarzenia nagrała kamera umieszczona w jego aucie.