Wigilia dla ubogich i samotnych w Krakowie. "Wy jesteście najdrożsi tego wieczoru"





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Wigilia dla ubogich i samotnych w Krakowie

Osoby bezdomne, ubogie i samotne uczestniczyły w poniedziałek w wigilii zorganizowanej w Krakowie przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. - To wy jesteście nadzwyczajni i najdrożsi tego wieczoru - mówił do zgromadzonych arcybiskup Marek Jędraszewski.

W tym roku wigilia organizowana od lat w klasztorze ojców Franciszkanów, odbyła się po raz drugi w innym miejscu - w restauracji Stara Zajezdnia przy ulicy św. Wawrzyńca.

W przygotowaniu wigilii pomagali między innymi harcerze ZHP i ZHR oraz wolontariusze Caritas.



400 kilogramów karpia, 600 litrów barszczu, 1200 gości Szykowano się do... czytaj dalej » Po przywitaniu wszystkich obecnych, wspólnej modlitwie, życzeniach, które złożył metropolita krakowski Marek Jędraszewski i przedstawiciele władz miasta, oraz tradycyjnym łamaniu się opłatkiem, ubodzy zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Złożyły się na nią tradycyjne świąteczne potrawy - barszcz z uszkami, smażony karp z ziemniakami i surówką, kluski z makiem, ciasta, napoje i owoce.

"Niech życzliwość bije z oczu każdej i każdego z nas"

- To wy jesteście nadzwyczajni i najdrożsi tego wieczoru - zwrócił się do zebranych abp Jędraszewski.

- Za to, że zechcieliście przyjść i skorzystać z zaproszenia, za to, że chcieliście być razem - za to wam wszyscy bardzo dziękujemy - podkreślił.



Jak mówił metropolita, obecność zebranych "potwierdza słowa, które niejednokrotnie wypowiadał święty Jan Paweł II, mówiąc, że ten, kto przyjmuje dary, obdarza dającego dużo bardziej niż ten, który ma coś w ręku do ofiarowania drugiej osobie".



Policyjna, rodzinna, dla biednych. Wigilia na zdjęciach sprzed lat Radość z... czytaj dalej » Metropolita życzył zgromadzonym, aby wigilijny wieczór przeżyli "razem, w poczuciu braterstwa, z Panem Bogiem, który przychodzi do nas".

- Niech ciepło, które jest między nami, jeszcze bardziej się pogłębia. Niech życzliwość bije z oczu każdej i każdego z nas, moi drodzy - mówił.

10 tysięcy osób na wigiliach Caritasu

Wigilia zorganizowana w Krakowie jest jedną z 24 wieczerzy przygotowanych przez Caritas. W całej Polsce wzięło w nich udział niemal 10 tysięcy osób.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej organizuje Wigilię dla Bezdomnych i Samotnych od 1991 r. Początkowo odbywała się ona na Dworcu PKP w Krakowie, a potem, przez wiele lat w krużgankach klasztoru oo. Franciszkanów. Co roku przychodzi na nią około tysiąca osób. Dla każdego organizatorzy starali się zapewnić miejsce przy stole i paczkę z produktami żywnościowymi na okres Świąt Bożego Narodzenia.