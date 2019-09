Silnik znaleźli 30 metrów dalej. Wypadek trzech aut osobowych i ciężarówki





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Do wypadku doszło w miejscowości Kowalewo

Dwie osoby zostały ranne w wypadku trzech samochodów osobowych i ciężarówki w miejscowości Kowalewo w województwie kujawsko-pomorskim.

Do wypadku doszło nad ranem na drodze krajowej numer 5 na odcinku Szubin – Żnin. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca renault scenic zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadącą z naprzeciwka ciężarówkę. Ta zderzyła się z kolejnym autem. Trzeci samochód osobowy próbując uniknąć zderzenia wjechał do rowu.

Siła uderzenia była tak duża, że samochód renault stracił silnik. Znaleziono go 30 metrów od miejsca zdarzenia. Kierowcę musieli wyciągnąć strażacy.

Ranne zostały dwie osoby. W akcji brał udział śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga została zablokowana.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Do wypadku doszło w Kowalewie