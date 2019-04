Kowal o słowach biskupa Meringa do Kaczyńskiego: wielu wiernych się tym gorszy

Jako katolik uważam, że to szkodzi relacji Kościoła z wiernymi i podstawowej misji, jaką ma Kościół - powiedział w "Faktach po Faktach" Paweł Kowal z Polskiej Akademii Nauk. Skomentował w ten sposób słowa, które biskup włocławski Wiesław Mering skierował do Jarosława Kaczyńskiego. - Pańskie sukcesy są naszymi sukcesami – mówił hierarcha do prezesa PiS. Senator niezależny Marek Borowski powołał się na badanie, według którego wzrosła liczba osób deklarujących się jako niewierzące. Jego zdaniem, to między innymi skutek takich wypowiedzi.

Biskup Mering do Kaczyńskiego: pańskie sukcesy są naszymi sukcesami Prezes Prawa i... czytaj dalej » Prezes Prawa i Sprawiedliwości wziął w środę udział w konferencji "Być Polakiem - duma i powinność". Za wygłoszony w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku referat dziękował mu biskup włocławski Wiesław Mering. - Bardzo bym chciał, panie premierze, żeby czuł się pan tu, między nami, człowiekiem nie tylko akceptowanym, ale podziwianym. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co pan robi i robił dla Polski, razem ze swoim bratem profesorem Lechem Kaczyńskim. Pańskie sukcesy są naszymi sukcesami - powiedział duchowny.

"To niezgodne z nauczaniem Kościoła"

- Ja, jako katolik, rozumiem to w taki sposób, że to szkodzi relacji Kościoła z wiernymi i podstawowej misji, jaką Kościół ma - ocenił w piątek w "Faktach po Faktach" Paweł Kowal.

Dodał, że "nie ma z tego rodzaju komplementów żadnego urobku dla polityki". - Nie wiem, co z tego wynika dla biskupa, ale wiem, że wielu wiernych się tym gorszy. Wystarczy porozmawiać z różnymi znajomymi. Jak oni się gorszą taką postawą, kiedy jest przekraczana granica, kiedy Kościół deklaruje się tak wyraźnie po stronie jednej partii, jednego polityka - podkreślił Kowal.

Zaznaczył, że to jest niezgodne z nauczaniem społecznym Kościoła. - Wystarczy wziąć dokumenty Kościoła, i to nie tylko dokumenty obecnego papieża, ale przede wszystkim sięgnąć do tego, o czym mówił Jan Paweł II - mówił.

"Wzięliby się do polemiki" z wystąpieniami Jana Pawła II

- Dzisiaj ktoś napisał coś takiego, co mi się wydawało bardzo mądre, że gdyby w anonimowy sposób podać części dzisiejszych liderów Kościoła - mówimy tutaj o administracji kościelnej, o kierownikach Kościoła, ale też części nadmiernie upolitycznionych katolików - fragmenty wystąpień Jana Pawła II, to myślę, że ostro by się wzięli do polemiki z tymi tekstami - ocenił Kowal.

- A Jan Paweł II naprawdę bardzo dużo mówił o tych sprawach, co wolno duchowym i jak daleko się posuwać w takich rzeczach - dodał Kowal.



Senator niezależny Marek Borowski powołał się na badanie, z którego wynikało, że liczba osób deklarujących się jako niewierzące, która przez długi czas wynosiła osiem procent, wzrosła do 14. Jego zdaniem, to między innymi skutek takich działań i wypowiedzi.

