Kosiniak-Kamysz: Liczymy kłamstwa premiera. Jest ich już ponad sto

Video: tvn24

Mateusz Morawiecki podczas spotkania wyborczego PiS w Poznaniu

29.09 | Widziałem kiedyś, w kilkudziesięciotysięcznej miejscowości, kamienica, ktoś nie tylko zamiatał drzwi, okna, framugi, ale też mył chodnik. To częste zjawisko w Wielkopolsce. Zapytałem: dlaczego pani myję ten chodnik? I odpowiedź była takim starym dobrym porzekadłem: będzie dobrze na świecie, jak każdy przed swym domem zamiecie - opowiadał premier w Poznaniu. - Tak mi się to przypomniało w naszym sporze z Unią Europejską o naprawę wymiaru sprawiedliwości jakoś. Niech każdy tam naprawia ten swój wymiar sprawiedliwości, zamiata przed swym domem, a nam niech pozwolą naprawić go do końca. Na pewno to zrobimy, idziemy cały czas w tym kierunku - wskazał.

