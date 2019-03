Szef PSL: wielokrotnie słyszałem, idąc ulicą: "fajni jesteście, ale chcemy oddać głos skutecznie"

Wejście do Koalicji Europejskiej może okazać się dla PSL-u otwierające na nowe środowiska i przyciągające nowych wyborców - ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i na tvn24.pl Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Ja wielokrotnie słyszałem jadąc w pociągu, w tramwaju, idąc ulicą: "jest pan super, zagłosowalibyśmy na pana, ale się obawiamy, że wy nie przekroczycie progu" - mówił.

Pod koniec lutego Polskie Stronnictwo Ludowe zdecydowało o dołączeniu do Koalicji Europejskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na obradach Rady Naczelnej PSL za przystąpieniem do koalicji zagłosowało 86 członków rady, 8 było przeciw.

Decyzję tę skrytykował wieloletni działacz ludowców, lider zespołu Bayer Full Sławomir Świerzyński, który zrezygnował z członkowska w partii.

Kosiniak-Kamysz: nie ma żadnego buntu w PSL

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i na tvn24.pl, że "nie ma żadnego buntu" w partii.

- To jest normalna dyskusja w partii - przekonywał. - Nie każdy ze wszystkich decyzji jest zadowolony, ale oprócz lidera Bayer Full, może dwóch osób, raczej z jego rodziny w powiecie płockim, które odeszły z PSL-u, nie ma żadnych odejść czy buntu. Jest to kreowane przez polityków PiS-u. Ich troska w ten sposób się objawia - komentował Kosiniak-Kamysz.

Na uwagę, że są również politycy PSL-u, którzy głośno wyrażają swoje niezadowolenie - tacy jak Marek Sawicki, Eugeniusz Kłopotek - odparł, że to prawda. - Ale w drugim zdaniu mówią, że decyzja jest podjęta, to wiosłujemy tak, żeby wynik PSL-u, a przez to Koalicji Europejskiej był jak najlepszy - stwierdził prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w TVN24.

"Fajni jesteście, ale chcemy oddać głos skutecznie"

Szef PSL pytany, czy nie ma obawy, że wejście do Koalicji Europejskiej może okazać się dla jego partii zabójcze, odpowiedział: - Może się okazać otwierające na nowe środowiska i przyciągające nowych wyborców.

- Ja wielokrotnie osobiście słyszałem, jadąc w pociągu, w tramwaju, idąc ulicą: "jest pan super, zagłosowalibyśmy na pana, ale się obawiamy, że wy nie przekroczycie progu". Te sondaże, które zawsze nas oscylowały wokół pięciu procent, powodowały, że część potencjalnych naszych wyborców mówiła: "fajni jesteście, macie fajny macie program, podoba mi się, jaki styl polityki, taki łagodzący, uprawiacie, ale chcemy oddać głos bardzo skutecznie". To teraz ta skuteczność oddania głosu na PSL jest większa - przekonywał szef ludowców.

"Jesteśmy czarną owcą w oślej ławce. My nie chcemy nią być"

Jak dodał, jest w stanie sobie wyobrazić wspólny program Koalicji Europejskiej na wybory do europarlamentu. - Po pierwsze, walka o jak najwyższy budżet dla Polski. Wiele o tym mówiło, ale niektórzy to potrafią zrobić. My wynegocjowaliśmy, jak rządziliśmy i mieliśmy silną reprezentację w Europejskiej Partii Ludowej, z Platformą, największy budżet, 400 miliardów złotych dla Polski z budżetu europejskiego - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

- Dzisiaj jesteśmy czarną owcą w oślej ławce. My nie chcemy nią być - podkreślił.

- Kolejna sprawa - odnawialne źródła energii i jednolite dopłaty w całej Unii Europejskiej, ujednolicenie dopłat rolniczych, sprawa młodych i ich startu. Jest taka ilość wspólnych punktów. Oczywiście są różnice w Koalicji Europejskiej, one będą, ale można się pięknie różnić - dodał prezes PSL.