"Wolność nie kojarzy się dzisiaj z partią rządzącą"

"Rząd chyba nie do końca zdaje sobie sprawę co się za chwilę może wydarzyć"

"Rząd chyba nie do końca zdaje sobie sprawę co się za chwilę...

06.03 | Nie widzę wyciągniętej ręki rządu. My na tę rękę czekamy, czekamy na rozmowy. Proszę zauważyć, że decyzja o 8 kwietnia została podjęta 40 dni wcześniej, a więc jest czas na dyskusję i chcemy w to wierzyć, że do rozmów dojdzie - powiedział w rozmowie z TVN24 Krzysztof Baszczyński, wiceprezes zarządu głównego ZNP. Jak dodał, "jeżeli rząd niepoważnie podejdzie do ogromnej determinacji środowiska to może być zakłócone rozpoczęcie roku szkolnego, czyli 1 września 2019".

