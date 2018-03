Kornel Morawiecki: Prezydent nie powinien przepraszać. Komuniści rządzili w imieniu Moskwy, nie w imieniu Polaków





»

Prezydent nie powinien prosić o wybaczenie za marzec '68 - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 Kornel Morawiecki (Wolni i Solidarni). - Komuniści byli Polakami, ale rządzili w imieniu Moskwy, nie w imieniu Polaków - dodał.

Kornel Morawiecki w "Jeden na jeden" w TVN24 odniósł się do słów, które prezydent Andrzej Duda wypowiedział podczas obchodów 50. rocznicy Marca '68 na Uniwersytecie Warszawskim, skierowanych do wypędzonych z PRL w 1968 roku Żydów. "Lepiej przepraszać zbyt często, niż uważać siebie za anioła" Ustawa o IPN jest... czytaj dalej »

- Pochylam głowę z wielkim żalem także ja, jako prezydent. I tym, którzy zostali wtedy wypędzeni, i rodzinom tych, którzy zginęli, chcę powiedzieć: proszę, wybaczcie, proszę, wybaczcie Rzeczypospolitej, proszę, wybaczcie Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce za to, że dokonano tego haniebnego aktu - mówił prezydent.

"Komu mają wybaczać?"

Zdaniem marszałka seniora, prezydent nie powinien był prosić o wybaczenie. - Komu mają wybaczać? - pytał. - Tam nie było antysemityzmu, tam nawet komuniści udawali antysemitów - dodawał.

Pytany, czy ci komuniści, którzy wtedy rządzili nie byli Polakami, odpowiedział: - Polakami byli, ale oni rządzili w imieniu Moskwy, nie w imieniu Polaków.

- To, że jacyś Polacy robią źle, to nie znaczy, że trzeba przepraszać w imieniu Polaków. To jest sprawa podziału odpowiedzialności zbiorowej i odpowiedzialności indywidualnej - ocenił Kornel Morawiecki.

"Zabrakło pewnej precyzji", "zdanie wyrwane z kontekstu"

Kornel Morawiecki w ubiegłym tygodniu w Radiu Zet powiedział, że premier powinien przeprosić za swoją wypowiedź w Monachium.

Kornel Morawiecki: premier powinien przeprosić za swoją wypowiedź Premier... czytaj dalej » W Niemczech premier, odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy o nowelę ustawy o IPN mówił: - Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy (ang. perpetrators). Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy.

Kornel Morawiecki pytany, czy nadal uważa, że premier powinien przeprosić za te słowa, odpowiedział że "to nie o to chodzi". - Chodzi o to, żeby wyjaśnić. To było zdanie zresztą wyrwane z kontekstu - ocenił.

- Jak się całej jego nawet angielskiej wypowiedzi słucha, to tam nie ma wątpliwości, o czym on chciał powiedzieć, ale jak się wyrwie to jedno zdanie, to rzeczywiście brzmi to niewiarygodnie i nieprawdziwie - stwierdził.

Jednak, jak dodał, Mateusz Morawiecki "nie ma żalu", że go skrytykował. - Ja uważam, że powinniśmy się krytykować - powiedział.

Według marszałka seniora, premierowi "zabrakło pewnej precyzji" w wypowiedzi w Monachium.