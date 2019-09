"Postać znacząca, zapisał swój ślad w historii"

"Odszedł Pan Marszałek Kornel Morawiecki. Niezłomny Wojownik o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę"- napisał prezydent Andrzej Duda, wspominając zmarłego przywódcę Solidarności Walczącej i marszałka seniora Sejmu. "Będziemy pamiętać o Pańskim Ojcu i jego pracy dla naszej Ojczyzny" - zwrócił się z kondolencjami do premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. - Odszedł człowiek wybitny, niezwykły i to jest powód do wielkiego żalu nas wszystkich, całego naszego obozu - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. "W latach 80. uczył mnie konspiracji i walki o wolną Polskę" - wspominał lider PO Grzegorz Schetyna.

Kancelaria premiera poinformowała w poniedziałek, że zmarł Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca Solidarności Walczącej, marszałek senior Sejmu i ojciec premiera Mateusza Morawieckiego.

Prezydent: niezłomny Wojownik o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę

"Odszedł Pan Marszałek Kornel Morawiecki. Niezłomny Wojownik o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Twórca i symbol Solidarności Walczącej. Cześć Jego pamięci! RIP" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.



Odszedł Pan Marszałek Kornel Morawiecki. Niezłomny Wojownik o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Twórca i symbol Solidarności Walczącej. Cześć Jego pamięci! RiP — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 30 września 2019

"Odszedł człowiek wybitny, niezwykły i to jest powód do wielkiego żalu nas wszystkich"

- Chciałem wyrazić wielki żal i smutek po śmierci Kornela Morawieckiego, wybitnego działacza niepodległościowego, człowieka, który wpisał się pięknie w dzieje naszego narodu, dzieje walki o niepodległość - mówił na konferencji prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Był człowiekiem niezłomnym, dla którego Polska niepodległa, niezłomna stanowiła główny czy też jedyny cel jego aktywności politycznej - bardzo szerokiej, niezwykłej, można powiedzieć, niespotykanej nie tylko, jeśli chodzi o Polskę, ale także o cały Układ Warszawski, Związek Sowiecki - mówił.

- Odszedł człowiek wybitny, niezwykły i to jest powód do wielkiego żalu nas wszystkich, całego naszego obozu. (...) W tym momencie jesteśmy z panem premierem, który stracił ojca - dodał Kaczyński.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Odszedł człowiek wybitny, niezwykły i to jest powód do wielkiego żalu nas wszystkich"

Marszałek Witek: sercem jestem z rodziną i przyjaciółmi Zmarłego

"Marszałek Kornel Morawiecki nie żyje. To wyjątkowo zasmucająca wiadomość. Sercem jestem z rodziną i przyjaciółmi Zmarłego. To człowiek, którego dokonania na trwałe zapisały się w dziejach niepodległej Polski. Cześć Jego pamięci" - napisała na Twitterze marszałek Sejmu Elżbieta Witek.



Marszałek Kornel Morawiecki nie żyje.

To wyjątkowo zasmucająca wiadomość. Sercem jestem z rodziną i przyjaciółmi Zmarłego.

To człowiek, którego dokonania na trwałe zapisały się w dziejach niepodległej Polski. Cześć Jego pamięci. pic.twitter.com/FkyELCgAQl — Elżbieta Witek (@elzbietawitek) 30 września 2019

"Odeszła istotna postać polskiej historii w ostatnich czterdziestu latach"

- Na pewno jest to jedna z tych postaci, która swój ślad w polskiej historii zapisały. Będzie oceniany różnie, jak każdy z nas, jedni będą o nim mówić z wielkim uznaniem, inni bardziej krytycznie, ale nie zmienia to faktu, że odeszła istotna postać polskiej historii w ostatnich czterdziestu latach - wspominał Kornela Morawieckiego były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

- Najbliższym, synowi premierowi i całej rodzinie, wyrażam moje współczucie - mówił.

Oglądaj Kwaśniewski o Kornelu Morawieckim: postać znacząca, zapisał się w historii

"Jeden z ostatnich autorytetów, który był nam wszystkim bardzo potrzebny"

Kornela Morawieckiego wspominał także wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

- Takim ludziom jak on zawdzięczamy to wszytko, co dobrego dzieje się w Polsce już od kilkudziesięciu lat. To był człowiek, który w takim pozytywnym sensie był chory na Polskę - wskazywał.

- Dzięki takim ludziom (...) Polska jest piękne rozwijającym się krajem. Kornelu, będziemy to kontynuować, dziękujemy Ci za to, co zrobiłeś dla nas wszystkich. To jest wielki honor, że mogliśmy go znać, że mogliśmy z nim współpracować, mogliśmy zawsze na niego liczyć. To jeden z ostatnich autorytetów, który był nam wszystkim bardzo potrzebny. Cześć jego pamięci - mówił.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Gliński: takim ludziom jak Kornel Morawiecki zawdzięczamy wolność, rozwój, optymizm i suwerenność

"Ojczyzna straciła dzisiaj jedną z najwybitniejszych postaci kilku ostatnich dziesięcioleci"

"Ojczyzna straciła dzisiaj jedną z najwybitniejszych postaci kilku ostatnich dziesięcioleci. Panie Marszałku Seniorze, nie zapomnimy o Panu, o Pana bohaterstwie i bezinteresownej miłości do Polski i Polaków! Panie Premierze, proszę przyjąć wyrazy najgłębszego współczucia" - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Ojczyzna straciła dzisiaj jedną z najwybitniejszych postaci kilku ostatnich dziesięcioleci. Panie Marszałku Seniorze, nie zapomnimy o Panu, o Pana bohaterstwie i bezinteresownej miłości do Polski i Polaków!



Panie Premierze, proszę przyjąć wyrazy najgłębszego współczucia. — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) 30 września 2019

Ziobro: postać, która odbiła się na kartach historii Polski

- Chciałbym wyrazić przede wszystkim słowa głębokiego współczucia dla pana premiera Morawieckiego oraz całej jego rodziny w związku ze śmiercią ojca (...) zwłaszcza w sytuacji, kiedy był tak bardzo związany ze swoim tatą, nie tylko w wymiarze rodzinnym, ale także w związku z działalnością publiczną - mówił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

- Na pewno jest to postać, która odbiła się na kartach historii Polski i zostanie zapisana i zapamiętana, z uwagi na kontekst działań jakie podejmował w okresie komunistycznym. (...) Był orędownikiem bardzo twardych działań wobec obozu komunistycznego - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Postać, która odbiła się na kartach historii Polski"

"Człowiek z piękną historią, wierny zasadom"

"Odszedł Kornel Morawiecki. Człowiek z piękną historią, wierny zasadom, bezkompromisowo walczący o niepodległość Ojczyzny wielki Polak. Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu jego rodzinie składam w imieniu całej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów najszczersze wyrazy współczucia" - napisał na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Odszedł Kornel Morawiecki. Człowiek z piękną historią, wierny zasadom, bezkompromisowo walczący o niepodległość Ojczyzny wielki Polak. Panu Premierowi @MorawieckiM i jego rodzinie składam w imieniu całej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów najszczersze wyrazy współczucia. — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) 30 września 2019

"Wyrazy głębokiego współczucia"

"Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Marszałka Seniora Sejmu Kornela Morawieckiego. Niech spoczywa w pokoju. Panie Premierze Mateuszu Morawiecki, wyrazy głębokiego współczucia" - napisała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Marszałka Seniora Sejmu Kornela Morawieckiego. Niech spoczywa w pokoju. Panie Premierze @MorawieckiM, wyrazy głębokiego współczucia. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 30 września 2019

"Będziemy pamiętać o Pańskim Ojcu i jego pracy dla naszej Ojczyzny"

"Panie Premierze, proszę przyjąć serdeczne wyrazy współczucia dla Pana i całej rodziny. Będziemy pamiętać o Pańskim Ojcu i jego pracy dla naszej Ojczyzny" - to słowa przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Panie Premierze, proszę przyjąć serdeczne wyrazy współczucia dla Pana i całej rodziny. Będziemy pamiętać o Pańskim Ojcu i jego pracy dla naszej Ojczyzny. — Donald Tusk (@donaldtusk) 30 września 2019

"Uczył mnie konspiracji i walki o wolną Polskę"

"Odszedł Kornel Morawiecki, twórca i legenda Solidarności Walczącej. W latach 80. uczył mnie konspiracji i walki o wolną Polskę. Cześć i chwała Jego pamięci" - napisał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Odszedł Kornel Morawiecki, twórca i legenda Solidarności Walczącej. W latach 80tych uczył mnie konspiracji i walki o wolną Polskę. Cześć i chwała Jego pamięci. — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) September 30, 2019

"Wrocław łączy się w bólu"

"Wrocław łączy się w bólu z rodziną ś.p. Kornela Morawieckiego. Nasze Miasto straciło Honorowego Obywatela, Legendę Ruchu Opozycyjnego, Założyciela Solidarności Walczącej" - napisał z kolei na Facebooku prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Wrocław to miasto, z którego pochodził Kornel Morawiecki, gdzie działał i gdzie w czasie PRL założył Solidarność Walczącą.

"Chciałbym, aby Honorowi Obywatele Wrocławia na zawsze pozostali w naszej pamięci, dlatego przedłożę Radzie Miejskiej wniosek o nadanie jednej z ulic imienia Kornela Morawieckiego. Cześć jego pamięci" - dodał.