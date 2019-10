Pogrzeb Kornela Morawieckiego będzie państwowy. W Sejmie księga kondolencyjna

Pogrzeb marszałka seniora Sejmu Kornela Morawieckiego będzie miał charakter państwowy. Spocznie on na Powązkach Wojskowych w Warszawie - poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. W Sejmie o godzinie 16 wystawiona została księga kondolencyjna poświęcona pamięci zmarłego w poniedziałek ojca premiera Mateusza Morawieckiego.

Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca Solidarności Walczącej, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat.

"Pogrzeb śp. Kornela Morawieckiego będzie miał charakter państwowy. Marszałek senior spocznie na Powązkach Wojskowych w Warszawie" - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

We wtorek od godz. 16 w Sejmie wystawiona jest księga kondolencyjna.

"Do czasu uroczystości pogrzebowych premier Mateusz Morawiecki zawiesił aktywność w kampanii" - napisał Dworczyk.



Również na Twitterze dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka przekazał, że księga kondolencyjna będzie ustawiona na parterze w Sejmie, przy wejściu głównym. "Zachęcamy do przyjścia na Wiejską i umieszczenia pożegnalnego wpisu. Księga będzie dostępna także we środę i czwartek w godz. 9-19" - napisał Grzegrzółka.

Źródło: PAP / Paweł Supernak Księga kondolencyjna wystawiona po śmierci Kornela Morawieckiego

Założyciel Solidarności Walczącej, marszałek senior

Kornel Morawiecki nie żyje. Miał 78 lat Nie żyje Kornel... czytaj dalej » Kornel Morawiecki był w latach 80. XX w. jednym z najbardziej poszukiwanych przez SB opozycjonistów. Był też działaczem, któremu udało się najdłużej ukrywać - aresztowano go dopiero w listopadzie 1987 roku. Ponieważ w tamtym czasie władze PRL nie chciały mieć więźniów politycznych, podstępem zmuszono Morawieckiego do wyjazdu za granicę. Po kilku miesiącach potajemnie wrócił do kraju.

Jako lider Solidarności Walczącej krytykował rozmowy Okrągłego Stołu, wzywał też do bojkotu kontraktowych wyborów 4 czerwca 1989 r. Jego ugrupowanie domagało się wtedy całkowicie wolnych wyborów. Po 1990 roku stanął na czele Partii Wolności, krytycznie nastawionej do rzeczywistości III RP, m.in. do braku rozliczeń z komunizmem czy braku lustracji.

W 2010 roku startował w wyborach prezydenckich, a w 2015 roku został posłem, kandydując z list Kukiz'15. Był marszałkiem seniorem na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji. W 2016 roku odszedł z Kukiz'15 i założył ugrupowanie Wolni i Solidarni.

Odznaczony Orderem Orła Białego

Prezydent Andrzej Duda nadał Kornelowi Morawieckiemu Order Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej.