W 2015 roku Kornel Morawiecki został posłem, kandydując z list Kukiz'15. Kilka dni po wyborach, na początku listopada, prezydent Andrzej Duda wyznaczył go na marszałka seniora.

Morawiecki 12 listopada 2015 roku otworzył pierwsze posiedzenie Izby nowej kadencji i prowadził je przez kilka godzin, aż do wyboru Marka Kuchcińskiego na marszałka.

"Przywrócić cześć bohaterom Solidarności"

- Marzy mi się, żebyśmy w tym parlamencie, z udziałem całego społeczeństwa, zaproponowali Polsce i Europie nową, wielką konstytucję, na miarę XXI wieku - mówił na inauguracyjnym posiedzeniu Kornel Morawiecki. Dodał, że Polacy nie raz, przydając się sobie, przydawali się innym - na przykład w 1920 roku, w czasie II wojny światowej czy w czasach Solidarności.

- Przydaliśmy się Europie, przyczyniliśmy się do pokonania totalitaryzmu - powiedział. Odwoływał się do obrad Okrągłego Stołu i ustaleń podjętych w 1989 roku między stroną komunistyczną a opozycyjną. Zaznaczył, że "po Okrągłym Stole zabrakło nam odwagi, wyobraźni i oryginalności". Apelował również, by "przywrócić cześć bohaterom Solidarności".

Kancelaria premiera poinformowała w poniedziałek o śmierci Kornela Morawieckiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL, przywódcy Solidarności Walczącej, marszałka seniora Sejmu i ojca premiera Mateusza Morawieckiego. Kornel Morawiecki miał 78 lat.

