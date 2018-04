Rzeczniczka rządu przyszła z propozycją. "To nie jest dla nas porozumienie"





Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska przyszła we wtorek do protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Zaprosiła ich do Rady Dialogu, na podpisanie porozumienia w sprawie podniesienia renty socjalnej. To jeden z dwóch postulatów protestujących. - To nie jest dla nas porozumienie - usłyszała.

- Przywiozłam propozycję porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych przez Radę Ministrów - powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, która przyszła we wtorek do protestujących w Sejmie.

Porozumienie - tłumaczyła - miało zostać zawarte "pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez panią minister Elżbietę Rafalską, zarazem przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego oraz pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem, a przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych".

- W tym porozumieniu, które paniom zostawię, jest zobowiązanie do podniesienia z dniem 1 czerwca wysokości renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury - przekazała. Dodała, że w załączniku jest projekt ustawy.

Zaprosiła protestujących rodziców do Rady Dialogu na podpisanie porozumienia. Ci nie przyjęli oferty. - My dziękujemy za to porozumienie. To nie jest dla nas porozumienie - skomentowała Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.

- Czy pani zna nasz pierwszy postulat (dodatek rehabilitacyjny w kwocie 500 złotych miesięcznie - red.), z którym przyjechaliśmy w imieniu osób niepełnosprawnych? - pytała rzeczniczkę rządu.

Dodała, że dwa postulaty, z którymi przyjechali do Sejmu - dodatku rehabilitacyjnego i renty socjalnej - są nierozerwalne. - Czy pani się zgodzi, że 900 złotych w portfelu tych osób niepełnosprawnych starczy na życie, czy nie starczy? - dopytywała Kopcińską.

Rzeczniczka odpowiedziała, że najważniejsze jest to, by protestujący "zobaczyli i uwierzyli w dobrą wolę rządu".

Hartwich odparła, że protestujący w tę dobrą wolę nie wierzą.

"Proszę to zabrać ze sobą. My tego nie chcemy"

- Bardzo czekałyśmy tutaj na panią. Sądziłyśmy, że państwo podejdą do problemu poważnie i podpiszemy porozumienie, kiedy w tej ustawie znajdzie się również pierwszy postulat - powiedziała Hartwich do rzeczniczki rządu. Przypomniała, że pierwszy postulat mówi "o skromnym dodatku 500 złotowym do życia dla tych osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji".

- Dziękujemy, proszę się zastanowić, szkoda czasu waszego - dodała.

- My nie przyszłyśmy prosić o jakąś kwotę, której - wiemy - nie można przeskoczyć. Aczkolwiek taka kwota 2000 czy 3000 złotych pomogłaby w rehabilitacjach - mówiła inna z protestujących w Sejmie.

Rzeczniczka rządu oświadczyła, że pozostawi porozumienie. - To jest państwa porozumienie. To nie jest nasze porozumienie - powtórzyła Iwona Hartwich. - Niech pani zabierze to porozumienie i niech pani przyjdzie z tym porozumieniem, o które prosimy dla tych niepełnosprawnych naszych dzieci po 18 roku (życia), niezdolnych do samodzielnej egzystencji - kontynuowała.

Kiedy Kopcińska odchodziła, zostawiając mimo wszystko dokumenty, Hartwich oddała je ze słowami: proszę to zabrać ze sobą. My tego nie chcemy. My czekamy na dwa postulaty.

Porozumienie zaproponowane przez rząd

Projekt ustawy zaproponowanej przez rząd

Projekt ustawy zaproponowanej przez rząd





Kopcińska: nie da się z dnia na dzień wprowadzić wszystkich rozwiązań

Joanna Kopcińska w późniejszej wypowiedzi dla mediów przekonywała, że w propozycji porozumienia zawarte są także inne postulaty, poza zrównaniem renty socjalnej z najniższą emeryturą i rentą z tytułu niezdolności do pracy. - Chcemy utworzyć z dniem 1 stycznia 2019 roku fundusz solidarnościowy, finansujący wsparcie osób niepełnosprawnych - mówiła.



Zapowiedziała, że rząd zamierza wprowadzić od 1 lipca 2018 roku "koordynowaną opiekę dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi" oraz realizować program Dostępność Plus ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.



- Chcemy wypracować jak najlepsze rozwiązania i czynimy to od dwóch lat. Nie było do tej pory tak znaczących wzrostów nakładów na potrzeby osób niepełnosprawnych, ale musimy sobie powiedzieć wprost (...), tego nie da się zrobić z dnia na dzień - stwierdziła. - Mimo faktycznie niezłych prognoz finansowych, odpowiedzialne państwo to państwo, które prowadzi taką politykę, która zabezpiecza stabilność finansową całego budżetu, wszystkich potrzeb Polaków - dodała.

Dwa postulaty

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz podopiecznymi protestują w Sejmie i domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej.



Drugi to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

Wysokość renty socjalnej to 84 procent kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ta od 1 marca 2018 roku wynosi 1029,80 zł.

Gdyby miały zostać spełnione postulaty protestujących w Sejmie, kosztowałoby to państwo 99,75 mln miesięcznie więcej niż wypłaca opiekunom obecnie - zakładając, że opiekunowie nie będą domagali się wyrównania wstecz. Kwotę tę oszacowaliśmy, mnożąc żądania protestujących w Sejmie (dodatek 500 złotych plus podwyższenie rent o około 165 złotych) przez szacunkową liczbę uprawnionych, czyli 150 tysięcy.