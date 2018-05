Minister i rzeczniczka rządu z tym samym przekazem. "Zorganizowane bojówki"

Chcą uniemożliwić naszą rozmowę z Polakami - mówił w poniedziałek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, komentując protest na niedzielnym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z wyborcami w Gdańsku. Podobnego sformułowania użyła już w niedzielę rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. - Próbują zakłócić nasze rozmowy z Polakami - podkreślała. Zarówno minister, jak i rzeczniczka, mówili o "zorganizowanych bojówkach".

Sasin w poniedziałkowej rozmowie w "Sygnałach Dnia" w radiowej Jedynce odniósł się do protestu i przepychanek, do jakich doszło w niedzielę podczas spotkania premiera z mieszkańcami Gdańska zorganizowanego w Sali BHP w Stoczni Gdańskiej.

- Widać wyraźnie, że jest to zorganizowana akcja. (...) To są zorganizowane bojówki, które jeżdżą za politykami Prawa i Sprawiedliwości, to ciągle te same twarze, ciągle te same osoby - podkreślał.

"Bojówki" i "te same twarze"

- Zorganizowane grupy, które można wręcz nazwać bojówkami, bo na niektórych spotkaniach pojawiają się te same twarze, próbują zakłócić nasze rozmowy z Polakami - mówiła z kolei już w niedzielę na briefingu prasowym rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. W jej ocenie, nie jest przypadkiem, że na spotkaniach z premierem w różnych częściach kraju pojawiają się - jak przekonywała - te same osoby zadające te same pytania.

- Właśnie stąd, że na kilku spotkaniach były te same twarze, te same pytania, w mojej ocenie nie jest to przypadek (...). Spotykamy się z mieszkańcami Gdańska, Garwolina, Radomia, czy innych miejscowości i pojawiają się te same twarze i te same pytania - wymieniała Kopcińska.

- Mam jeden komunikat: żadne krzyki nie przerwą tego dialogu, te krzyki również nie przykryją braku programu - dodawała rzeczniczka rządu. W ocenie Sasina, celem osób organizujących protesty jest uniemożliwienie politykom Prawa i Sprawiedliwości rozmowy z Polakami, której - według niego - "panicznie boi się opozycja". Kopcińska podkreślała, że politycy PiS będą "rozmawiać z każdym".

Transparenty i okrzyki na wystąpieniu premiera

Do przepychanek w Gdańsku doszło w niedzielę po zakończeniu wystąpienia premiera w sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdy zaczęły się pytania z sali. Morawiecki był pytany między innymi o trwający w Sejmie protest osób niepełnosprawnych. Podczas odpowiedzi premiera na to pytanie, część osób zgromadzonych w sali wyjęła egzemplarze konstytucji i transparenty z napisami: "Pycha i Szmal, "Wspieramy protest niepełnosprawnych w Sejmie".

Wznoszono też okrzyki: "kłamca", "Solidarność", "Lech Wałęsa". Odpowiadając na te okrzyki, stronnicy szefa rządu śpiewali "Sto lat" i krzyczeli "Bolek" oraz "Mateusz".

Obie grupy zaczęły się przepychać. Premier w asyście policji opuścił pomieszczenie.

Jak poinformowała policja, na sali BHP w Stoczni Gdańskiej nie było interwencji funkcjonariuszy, nie zgłoszono też żadnego zawiadomienia o tym, że ktoś został pokrzywdzony w czasie demonstracji.

Starszy aspirant Mariusz Chrzanowski z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku powiedział, że na prośbę Służby Ochrony Państwa funkcjonariusze policji pomogli jedynie na zewnątrz Sali BHP Stoczni Gdańskiej utworzyć kordon, dzięki któremu premier Mateusz Morawiecki mógł opuścić miejsce spotkania.