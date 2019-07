Zginęło trzech górników. Oględziny w kopalni Murcki-Staszic

Video: TVN 24 Katowice

Górnik Mariusz Reguła opowiada o wypadku w kopalni...

02. 07 |Wstrząs był. To jest moment, wyrzuca ludzi do góry, pył idzie do góry, nic nie widać, ciężko się oddycha - opowiada górnik, który przeżył poniedziałkowy wypadek na kopalni Murcki-Staszic w Katowicach. Trzech górników zginęło. Pan Mariusz pierwsze, o czym pomyślał, to ucieczka. Ale nie mógł się ruszyć.

