Była premier wystartuje do Parlamentu Europejskiego? "Biorę to poważnie pod uwagę"

Foto: Christian CREUTZ/EP Video: tvn24

28.01 | Biorę to poważnie pod uwagę - powiedziała Ewa Kopacz pytana w poniedziałek w "Tak Jest" w TVN24, czy wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak zaznaczyła była premier, nie odbyła się jeszcze rozmowa w tej sprawie. - Jak będzie taka rozmowa, to zdecyduję - podkreśliła.

