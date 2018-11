Kopacz: tym pomnikiem robią krzywdę pamięci o wyjątkowym człowieku

- Lepiej by było, gdybyśmy dzisiaj mówili, co dobrego zrobił - mówiła w "Faktach po Faktach" była premier Ewa Kopacz (PO) o odsłoniętym w sobotę w Warszawie pomniku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jej zdaniem lokalizacja i estetyka monumentu "niszczy pamięć" o - jak powiedziała "wyjątkowym człowieku".

Przed siedzibą Dowództwa Garnizonu Warszawa przy placu Piłsudskiego odsłonięto w sobotę pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Uroczystość odbywała się w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. - Myślę, że to nie jest przypadkowa zbieżność sytuacji - oceniła była premier Ewa Kopacz (PO) w "Faktach po Faktach" w TVN24.

"Lepiej by było gdybyśmy dzisiaj mówili, co dobrego zrobił"

- Myślę, że dzisiaj tym pomnikiem i taką narracją PiS-u przy tej okazji, robią krzywdę pamięci o wyjątkowym człowieku - mówiła była premier o prezydencie Lechu Kaczyńskim. Wskazywała, że gdy dzisiaj internauci mówią o pomniku, zwracają uwagę na jego szczegóły.

- Mówią o tych za długich spodniach, mówią o braku obrączki, mówią o liczbie guzików na marynarce - wymieniała Ewa Kopacz.

Jej zdaniem Lech Kaczyński na to nie zasługuje. Uznała, że ci, którzy do tego doprowadzili "robią krzywdę większą, niż jego (byłego prezydenta - red.) oponenci". - Lepiej by było, gdybyśmy dzisiaj mówili, co dobrego zrobił - stwierdziła. Dodała, że "jest co powiedzieć".

Zdaniem byłej premier "pamięć niszczy się, mówiąc w tej chwili o lokalizacji tego pomnika, o tym jaki on jest pod względem estetycznym". - Nie mówi się o człowieku - podsumowała Ewa Kopacz.

"Stali się zakładnikami ONR-u"

Ewa Kopacz życzyła Polakom, aby podczas marszu 11 listopada - wspólnego marszu środowisk narodowych i władz - mogli czuć się bezpiecznie.

- Żeby każdy warszawiak ze swoją rodziną, z dzieckiem, z wnukiem, mógł pójść na ten marsz i mieć poczucie pełnego bezpieczeństwa - mówiła. Wyraziła nadzieję, że "te oczekiwania są świadome tym, którzy dzisiaj siadają z ONR-em do rozmów".

Była premier nawiązała do zakończonych w piątek około północy negocjacji przedstawicieli rządu z narodowcami, podczas których ustalono, że będzie jeden wspólny marsz "Dla Ciebie. Polsko". Rozmowy te oceniła jako "żenujące" i dodała, że jej zdaniem przedstawiciele władzy "stali się zakładnikami ONR-u".

- To jest dla mnie wyjątkowo przykre - mówiła Ewa Kopacz.