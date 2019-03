Ksiądz Żak: nie umiemy się komunikować z wiernymi, Kościół musi odzyskać mowę

W Kościele trzeba zacząć mówić o problemie wykorzystywania seksualnego otwarcie. Jedną z bolączek Kościoła jest, że nie umiemy się komunikować z wiernymi na ten temat, trzeba odzyskać mowę - powiedział w piątek dziennikarzom koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży Konferencji Episkopatu Polski o. Adam Żak.

Pierwszy piątek Wielkiego Postu jest dniem modlitwy i postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. W Kościele w Polsce taki dzień jest organizowany po raz trzeci. Na tegoroczny, zarówno Komisja Duszpasterstwa KEP, jak i Centrum Ochrony Dziecka, z inicjatywy księdza prymasa, który przewodniczy Komisji do spraw Duchowieństwa KEP, przygotowały propozycje tekstów Drogi Krzyżowej, które są przeznaczone do wykorzystywania duszpasterskiego w parafiach wedle uznania.

Ks. Żak: trzeba otwarcie mówić o problemie wykorzystywania seksualnego

Jak mówił ksiądz Adam Żak, że w najbliższych miesiącach powinien być gotowy raport Konferencji Episkopatu Polski o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez księży.

- We wnętrzu Kościoła trzeba zacząć mówić o problemie wykorzystywania seksualnego coraz bardziej otwarcie. To jest powiązane z dużymi oporami i trudnościami, bo tak jak w rodzinie czy w społeczności, której wspólnota jest oparta na zaufaniu, zawsze trudno rozpocząć nazywanie rzeczy po imieniu. To jest pewien proces - mówił ks. Żak.

Jak zaznaczył, istotne jest, aby Kościół na modlitwie "rozpoznał" przed Bogiem, że w jego wnętrzu są te grzechy i przestępstwa. - Żeby nie tylko rozpoznał, ale uświadomił sobie, jak one ranią Kościół. Trzeba najpierw odwołać się do samego Boga. Przed nim stanąć i wyznać również pewną bezradność, bierność, nieumiejętność. Równocześnie powinna być kontynuowana bardzo rzeczowa komunikacja, potrzebna do tego, żeby wyświetlić prawdę, nie iść po omacku, tylko rozwiązywać konkretne problemy - powiedział ks. Żak.

- Jedną z poważniejszych bolączek Kościoła jest to, że nie umiemy się komunikować z wiernymi na ten temat. To sprawy bolesne, wstydliwe, bo to grzechy i przestępstwa popełnione przez ludzi, którzy zostali oficjalnie posłani do tego, żeby prowadzić do Chrystusa, a czynią coś innego, dając zgorszenie i siejąc przerażenie we wspólnocie - mówił ks. Żak. - Trzeba odzyskać mowę i ta modlitwa temu ma także służyć - podkreślił.

"Budowanie świadomości i pewnej struktury, aby zapobiegać"

W Krakowie odbywało się w piątek szkolenie dla członków diecezjalnych zespołów do spraw prewencji, które mają stworzyć w poszczególnych diecezjach system zapobiegania przypadkom wykorzystywania seksualnego małoletnich.

- Chodzi o budowanie świadomości i pewnej struktury, żeby móc zapobiegać wykorzystywaniu seksualnemu przez kogokolwiek, nie tylko przez duchownych, zarówno tam, gdzie działalność duszpasterska jest prowadzona w sposób zinstytucjonalizowany, jak i w mniej formalnych grupach. Chcemy, żeby ta praca była ukierunkowana na wszystkich pracujących w Kościele, także wolontariuszy, przy włączeniu rodziców i dzieci - mówił ks. Żak.

Uczestniczący w szkoleniu ksiądz Tadeusz Michalik z diecezji tarnowskiej mówił, że dzięki takim spotkaniom można dowiedzieć się, które obszary działalności należy wzmocnić i rozpocząć pracę profilaktyczną.

Dane o przestępstwach seksualnych

Ksiądz Żak poinformował, że takie szkolenia odbyły się już w ponad połowie diecezji. Ze wszystkich spłynęły do sekretariatu KEP dane o przestępstwach seksualnych. Informacje te posłużą do przygotowania raportu.

Ksiądz Żak poinformował, że takie szkolenia odbyły się już w ponad połowie diecezji. Ze wszystkich spłynęły do sekretariatu KEP dane o przestępstwach seksualnych. Informacje te posłużą do przygotowania raportu.

- Można powiedzieć, że mamy zebrane ponad 95 procent danych. Być może nie spłynęły jeszcze ze wszystkich zgromadzeń zakonnych. Informacje te są analizowane i opracowywane - mówił ks. Żak. Ich opracowaniem zajmuje się Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. - Myślę, że publikacja raportu to kwestia najbliższych miesięcy - dodał.

Do raportu w ankietach zbierano dane m.in. o liczbie przestępstw seksualnych wobec nieletnich, liczbie ofiar, wieku sprawcy, czasu trwania molestowania, reakcji przełożonych, przeprowadzonych postępowań i wyroków, jakie zapadły.

"Problematyce wykorzystywania seksualnego trzeba stawić czoła globalnie"

Odnosząc się do spotkania w Watykanie przewodniczących episkopatów z całego świata z papieżem Franciszkiem, poświęconego ochronie małoletnich w Kościele, ks. Adam Żak powiedział, że "papież pokazał całemu Kościołowi, że problematyce wykorzystywania seksualnego trzeba stawić czoła globalnie - uwzględniając wszystkie czynniki, które miały wpływ na to, że takie czyny były możliwe i globalnie w sensie geograficznym, bo nie ma zakątka świata, gdzie dzieci nie byłyby krzywdzone".

- I to krzywdzone nie tylko w Kościele. Kościół jest lustrzanym odbiciem tego, co jest w społeczeństwach - podkreślił ks. Żak.