Mobilne billboardy z wizerunkami ministrów, którzy otrzymali wysokie nagrody finansowe, mają trafić do piątku do wszystkich okręgów wyborczych. Za happeningiem stoją politycy Platformy Obywatelskiej. - Chcemy, żeby Polacy zorientowali się precyzyjnie, że mają obok siebie w ramach okręgów wyborczych ludzi, którzy z budżetu państwa zrobili sobie źródło bardzo łatwych dochodów - podkreślał w środę Mariusz Witczak, poseł PO.

Akcja, która w połowie marca rozpoczęła się w Warszawie, teraz rozszerza się na teren całego kraju. Plakaty przedstawiające 50 polityków i działaczy związanych z partią rządzącą zawierają informacje o premiach finansowych, jakie otrzymali oni z budżetu państwa.

"Zobaczyliśmy prawdziwe oblicze tej partii"

Billboardy przy siedzibie PiS. "Wzywamy ich do rozliczenia się ze skoku na kasę" Po ulicach... czytaj dalej » - Będziemy od dzisiaj do piątku włącznie w każdym okręgu wyborczym, ponieważ za wszystkimi znanymi twarzami, działaczami, politykami związanymi z PiS-em kryje się cała armia działaczy PiS-u - od podsekretarzy stanu, sekretarzy, polityków PiS wysłanych do spółek Skarbu Państwa, skończywszy na ministrach gabinetu byłej premier Szydło i Mateusza Morawieckiego - wyjaśniał poseł Mariusz Witczak.

- Chcemy, żeby Polacy zorientowali się precyzyjnie, że mają obok siebie w ramach okręgów wyborczych ludzi, którzy zrobili sobie z budżetu państwa źródło bardzo łatwych dochodów - podkreślał.

Jak powiedział poseł PO, "pazerność ministrów PiS nie zna granic".

"Afera nagrodowa"

- Niedawno w Sejmie premier Szydło, niegdyś rzekomy symbol skromności władzy PiS, awanturowała się o pieniądze, które dostała w ramach nagród przyznawanych przez samą siebie i członkom rządu PiS. Awanturowała się, niestety, przy wielkiej aprobacie i aplauzie całego klubu parlamentarnego PiS i w ten sposób zobaczyliśmy prawdziwe oblicze tej partii - argumentował poseł Witczak na środowej konferencji prasowej, zorganizowanej przed siedzibą PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.

Oglądaj Wideo: tvn24 Poseł Witczak o nagrodach dla ministrów rządu PiS

Izabela Leszczyna, posłanka PO, dodała, że akcja z billboardami jest związana z "aferą nagrodową", za którą stoją politycy PiS.

- Afera nagrodowa, w przeciwieństwie do rzekomych afer Platformy Obywatelskiej, jest aferą prawdziwą. Twarde dane o tej aferze mamy w odpowiedzi na interpelacje posła [Krzysztofa - przyd. red.] Brejzy, moje czy moich kolegów z Platformy Obywatelskiej - mówiła Leszczyna.

Oglądaj Wideo: tvn24 Posłanka Leszczyna o nagrodach dla ministrów rządu PiS

Natomiast Jan Grabiec, rzecznik prasowy PO, powiedział, że informacje o szczegółach przyznawanych nagród dla polityków PiS nie są w pełni jawne.

- Wciąż zwracamy się w interpelacjach o wszystkie szczegóły dotyczące tych nagród. Ile wynosiły w 2017 roku, ile w 2016, kto te nagrody dostał i za co. I ciągle w odpowiedzi na nasze interpelacje dostajemy dane wyrywkowe, ułamkowe czy wręcz dezinformujące - dodał Grabiec.

"Te pieniądze się im po prostu należały"

Szydło: ministrom rządu PiS te pieniądze się po prostu należały Ministrowie i... czytaj dalej » W grudniu ubiegłego roku poseł PO Krzysztof Brejza zwrócił się z interpelacją w sprawie nagród przyznanych członkom Rady Ministrów.

W odpowiedzi wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot zamieścił tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów w 2017 roku.

Wynika z niej, że nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów (od 65 100 zł rocznie do 82 100 zł), 12 ministrów w Kancelarii Premiera Rady Ministrów (od 36 900 zł rocznie do 59 400 zł) oraz była premier Beata Szydło (65 100 zł). Według informacji z kancelarii premiera ostateczna decyzja o przyznaniu premii finansowych należała do byłej premier Szydło.

Komentując sprawę nagród, Beata Szydło 22 marca zabrała głos z mównicy sejmowej.

- Ministrowie i wiceministrowie w rządzie PiS otrzymywali nagrody za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały - oświadczyła wówczas była premier.

Oglądaj Wideo: Fakty TVN Co Polacy sądzą o nagrodach dla członków rządu Beaty Szydło? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24