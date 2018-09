"Przed nami 21 szczególnych miesięcy". Kaczyński na konwencji PiS

Nas by tutaj nie było, gdyby nie Lech Kaczyński. Pamiętajmy o tym - powiedział Jarosław Kaczyński na otwarciu konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która rozpoczęła się w niedzielę po godzinie 12 w Warszawie. Ma ona zainaugurować samorządową kampanię wyborczą Zjednoczonej Prawicy. Jak dodawał prezes PiS, "przed nami 21 szczególnych miesięcy, w czasie których będziemy mieli cztery kampanie wyborcze".

Konwencja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego.

- To jest dobra zapowiedź tego, co przed nami. Przed nami 21 szczególnych miesięcy, w trakcie których będziemy mieli cztery kampanie wyborcze, cztery razy obywatele pójdą do urn, by głosować, by dokonać aktu, który jest istotą demokracji. To będą miesiące oceny. Oceny polityki władzy i opozycji - mówił Jarosław Kaczyński.

"Ocena polityki dobrej zmiany"

Prezes PiS zaznaczył, że rozpoczyna się czas przedwyborczy. Podkreślił, że wybory są największym testem dla polityków. - Ale dla nas, koleżanki i koledzy, będzie to przede wszystkim ocena polityki dobrej zmiany. I powie ktoś, że będzie to ocena na swój sposób zakłócona, bo przecież od pewnego czasu, od początku twa kampania przeciw dobrej zmianie - przekonywał Kaczyński.

- To jest w demokracji normalne, można powiedzieć: to jest demokracji potrzebne. Ale tutaj mamy atak od wewnątrz i z zewnątrz, atak, który tworzy coś na kształt alternatywnej rzeczywistości, coś, co nie liczy się zupełnie z faktami, coś, co ma poniżyć, zdyfamować już nie tylko dobra zmianę, tylko Polskę, po prostu Polskę - oświadczył.

Kaczyński przekonywał w swym wystąpieniu inaugurującym niedzielny zjazd wyborczy, że "każda dobra polityka jest trudna".

- Najłatwiej jest realizować interesy najsilniejszych - potężnych lobby, różnych grup, układać się z możnymi tego świata. Jeżeli chce się działać dla społeczeństwa, dla narodu, to wtedy jest zawsze nieporównanie trudniej - dodał lider PiS.

"Droga ostro pod górę"

Przypomniał też, że przestrzegał, iż droga, którą wybrało jego ugrupowanie, będzie "drogą ostro pod górę" i że na PiS "będą jeszcze lecieć kamienie". - I tak jest - powiedział Kaczyński.

Jak podkreślił jednak, Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. - Dotrzymujemy słowa, czyli nie uchybiamy temu, co jest istotą demokracji, bo przecież demokracja nie może polegać na oszustwie i manipulacji - wskazywał. - Jeżeli ktoś coś zapowiada, a potem tego nie realizuje, to wtedy akt demokratyczny, ten najważniejszy - wybory, zmienia się w pustą procedurę - ocenił szef PiS.

- Ogromnie ważna jest uczciwość, musimy o tym pamiętać, musimy być pokorni wtedy, gdy popełniamy błędy, bo błędy się zdarzają, nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów, ale kiedy one są, trzeba przeprosić, naprawić, cofnąć się - mówił Kaczyński. - Myśmy pokazali, że to potrafimy - dodał.

"Polacy chcą być w Europie"

- My idziemy pod górę, nie w dół, nawet nie płasko tylko pod górę, ku lepszej Polsce, ku lepszemu losowi Polaków. Lepszemu to znaczy bardziej dostatniemu, to znaczy, to jest bardzo ważne - godniejszemu, bardziej równemu, z większym wpływem na rzeczywistość, bardziej bezpiecznemu i takiemu, który tworzy ładną, piękną perspektywę nie tylko dla obecnego dorosłego pokolenia, ale także dla dzieci i wnuków - podkreślił w swoim wystąpieniu Kaczyński.

- Musimy dalej ostro iść do góry, wspinać się, musimy wierzyć, że Polacy znają fakty i wiedzą jak jest - oświadczył.

- Polacy mają wielkie oczekiwania, są ambitnym narodem. Wśród tych wyborów, które przed nami, są także wybory europejskie i warto i o tym wspomnieć. Otóż Polacy chcą być w Europie i chcą być w Unii Europejskiej, bo dziś Europa to Unia Europejska - mówił Kaczyński. Jak dodał, "dla Polaków ta obecność w UE to najkrótsza droga do tego, by uzyskać równość, jeśli chodzi o poziom życia".

- Idziemy razem, idziemy ku zwycięstwu, idziemy ku Polsce lepszej, dużo lepszej niż ta, która jest dziś. Idziemy ku temu, by wspólnym wysiłkiem społeczeństwa i władzy wszystkich szczebli doprowadzić do sytuacji w której za 15, 20 lat będziemy mogli powiedzieć: w Polsce jest tak samo jak na zachód od naszych granic. Pod każdym względem. I to będzie największe osiągnięcie w skali 1050 lat, bo nigdy tak nie było. I Zjednoczona Prawica jest w stanie do tego doprowadzić - zapewniał były premier.

Później objazd po Polsce

Tuż po zakończeniu konwencji - jak poinformował szef sztabu wyborczego Tomasz Poręba - specjalny kampanijny "PiS-bus" z szefem rządu na pokładzie uda się do Łowicza. Wizyta premiera rozpocznie objazd po Polsce, w trakcie którego politycy PiS będą promować swój program na wybory samorządowe.

Według zapowiedzi Poręby konwencja, która odbywa się w stołecznej Hali Expo, ma nakreślić strategiczne kierunki długofalowych działań partii.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił dziennikarzom przed rozpoczęciem konwencji, że będzie ona "symbolicznym początkiem intensywnej kampanii" wyborczej. - Dziś chcemy ją tak oficjalnie zainaugurować, rozpocząć bardzo intensywną pracę, przedstawić nasz program, nasze hasło wyborcze, jednym słowem - zmobilizować naszych działaczy, sympatyków, zwolenników do intensywnej pracy, bo wiele zależy od tych wyborów - podkreślał polityk.

"Dobre pozytywne otwarcie"

Według rzeczniczki PiS Beaty Mazurek podczas niedzielnego zjazdu można spodziewać się "przede wszystkim dobrego, pozytywnego otwarcia", a także dobrych wystąpień: prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego.

- Mamy doświadczenie w robieniu konwencji, często te konwencje były robione w stylu amerykańskim, spotykały się z dobrą opinią nie tylko naszych członków, ale też naszych oponentów - podkreśliła Mazurek. - Myślę, że będą niespodzianki, z których również państwo będą zadowoleni - dodała.

Konwencję ma otworzyć wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, a w dalszej kolejności - Mateusz Morawiecki oraz liderzy partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy: szef Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin oraz lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Głos mają też zabrać niektórzy kandydaci Zjednoczonej Prawicy na prezydentów miast, między innymi kandydat na włodarza stolicy Patryk Jaki, kandydat na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński oraz startująca w wyborach prezydenta Wrocławia Mirosława Stachowiak-Różecka.