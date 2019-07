"Nasz program nie jest małpowaniem ideologii pseudoelit". PiS rozpoczęło trzydniową konwencję

Nie boimy się nowych wyzwań programowych, a otwarty dialog ze społeczeństwem i ekspertami, a także z naszymi adwersarzami jest naszym obowiązkiem - powiedział w piątek w wicepremier Piotr Gliński. Jego wystąpienie zainaugurowało trzydniową konwencję programową PiS. - Życzymy takiej otwartości i takiego dialogu także naszym politycznym oponentom - dodał szef Rady Programowej PiS.

Zerowy PIT dla młodych coraz bliżej. Opozycja mówi o "dzieleniu Polaków" Sejm uchwalił... czytaj dalej » Konwencja, odbywająca się pod hasłem "Myśląc: Polska 2019", potrwa do niedzieli. Jak tłumaczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, ma być merytoryczną debatą polityków i ekspertów, dotyczącą minionych działań rządu oraz propozycji na przyszłość. Efektem konwencji mają być założenia programu, z którym PiS wystartuje w najbliższych wyborach parlamentarnych.

PiS po czterech latach ponownie w Katowicach

- Dokładnie cztery lata temu, w tym samym miejscu, tu w Katowicach, spotkaliśmy się na konwencji programowej "Myśląc: Polska". Konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy, na której zaprezentowaliśmy potencjał programowy naszego środowiska, przedstawiliśmy nasze ówczesne nowatorskie pomysły programowe i naszą determinację polityczną co do ich realizacji - mówił na starcie konwencji Piotr Gliński, szef Rady Programowej PiS.



Stwierdził, że to wówczas zostały zaprezentowane projekty społeczne, gospodarcze i tożsamościowe oraz propozycje reform, w tym reformy edukacji czy sektora obywatelskiego.

- Tamta konwencja w praktyce rozpoczęła naszą kampanię wyborczą, była kolejnym - po wygranych już wtedy wyborach prezydenckich - punktem zwrotnym, prowadzącym Polskę i polską centroprawicę do przejęcia odpowiedzialności za Polskę - dodał Gliński.

Szef Rady Programowej PiS ocenił, że przedstawiciele obozu rządzącego mogą "z dumą i podniesioną głową" powiedzieć, że zaproponowany program "przyniósł Polsce owoce".

Gliński przekazał, że konwencja w Katowicach ma być sprawozdaniem z programowych zobowiązań, co - jak podkreślił - jest obowiązkiem każdego polityka.

- Wiarygodność i praca dla ludzi to są dwa pierwsze i dwa podstawowe wymiary naszych dokonań, naszej polityki dla Polski - mówił.

- Jestem przekonany, jako polityk, członek rządu, ale także jako przewodniczący Rady Programowej PiS, że nasza konwencja w oczywisty sposób dowiedzie tej tezy: Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica jest wiarygodna, ciężko pracuje i jest zawsze blisko ludzi - mówił.

"Nie boimy się nowych wyzwań"

Jarosław Kaczyński wydaje zakaz spotkań "o charakterze lobbystycznym" Jarosław... czytaj dalej » Jak dodał Gliński, w trakcie trzydniowej konwencji zostanie zaprezentowanych wiele nowych pomysłów i zamierzeń.

- Niektóre z nich będą pewnie testowane w debacie z ekspertami, poddawane krytyce – powiedział wicepremier. Zapewnił, że ugrupowanie rządzące nie boi się krytyki i otwartej debaty.

- Mało tego, nie boimy się nowych wyzwań programowych, a otwarty dialog ze społeczeństwem i ekspertami, a także z naszymi adwersarzami jest naszym obowiązkiem, jest obowiązkiem każdego środowiska politycznego i każdego polityka – przekonywał.



- Życzymy takiej otwartości i takiego dialogu także naszym politycznym oponentom – dodał.

Gliński stwierdził, że polska demokracja potrzebuje racjonalnej opozycji politycznej, która spełniałaby fundamentalne wymogi rzetelności i efektywności działań. - Która nie szukałaby korzyści politycznych w ciągłej awanturze, w szerzeniu insynuacji i nienawiści, w donoszeniu na Polskę, lecz w ciężkiej pracy i programowym, merytorycznym sporze czy dialogu. Wciąż liczymy, że kiedyś taka opozycja - nie niszcząca, budująca polską demokrację - także u nas nad Wisłą się ukształtuje – powiedział wicepremier.

Program "nie jest małpowaniem ideologii pseudoelit zachodnich"

Gliński w imieniu PiS wyraził przekonanie, iż program, który został zaprezentowany przed czterema laty i który - jak ocenił - w dużej mierze został już zrealizowany, "jak i ten, którego zręby proponować będziemy tu w Katowicach" jest dobry dla Polski.



- Mamy własny (program), bardzo dobry, wspólnotowy, łączący pomysł na Polskę, pomysł wynikający z naszej tożsamości, z naszych potrzeb, z wartości interesów Polaków – zachwalał. - Jest pomysłem autentycznym, a nie podróbą czy klonem propozycji obcych, małpowaniem ideologii pseudoelit zachodnich czy wschodnich. Tylko taki program może budować współcześnie atrakcyjną, efektywną i konkurencyjną tożsamość wspólnoty politycznej, a taka musi być Polska - stwierdził wicepremier.

"Jesteśmy nadzieją dla wielu Europejczyków"

Program "krowa plus". Propozycja w sprawie dopłat Do 595 złotych... czytaj dalej » Gliński zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość ma też pomysł i propozycje dla Europy. - Jesteśmy nadzieją dla wielu Europejczyków i coraz więcej naszych europejskich partnerów wydaje się być o tym przekonanych - mówił Gliński.

Szef Rady Programowej podkreślił, że PiS i Zjednoczona Prawica stawia na takie wartości, jak: solidarność, sprawiedliwość społeczna, zrównoważony rozwój, suwerenność wspólnoty politycznej, wolność gospodarcza i aktywność obywatelska. Ocenił, że PiS włączył miliony Polaków do procesu budowy nowej polskiej klasy średniej.



- Kształtujemy wciąż, tworzymy, rozwijamy tożsamość tej klasy, tożsamość wszystkich Polaków. W jakimś sensie walczymy o kształt tej tożsamości, aby łączyła elementy nowoczesności z wiernością dla zasad i wartości naszej wspólnoty politycznej - powiedział wiceprezes PiS. - Chcemy, aby nasza tożsamość była dla nas ważnym zasobem rozwojowym i zwiększała naszą skuteczność międzynarodową i gospodarczą - dodał.



- Zapraszam państwa w trzydniową podróż po Polsce, po fascynującym świecie pomysłów na Polskę i dla Polski. Zapraszam wszystkich do tej podróży po świecie, gdzie nie ma nienawiści, donosów, złych emocji, gdzie nie ma Polski na "nie", jest tylko Polska na "tak" i jaka ta Polska będzie, to być może zobaczmy jej kolejny ogląd, obraz, wizerunek w ciągu tych 450 wystąpień, 16 sesji plenarnych i 70 paneli specjalistycznych - mówił wicepremier.