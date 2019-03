Kaczyński: musimy walczyć o przekonania, o przeświadczenia, o duszę każdego Polaka

Foto: PAP/Maciej Kulczyński / PAP/EPA Video: tvn24

Kaczyński: musimy walczyć o duszę każdego Polaka

23.03 | - Musimy walczyć o przekonania, o przeświadczenia, o duszę każdego Polaka. To jedyna droga do tych trzech zwycięstw, które są nam potrzebne po to, aby Polska mogła się dalej zmieniać; by była bardziej europejska (...) silniejsza, bardziej licząca się - oświadczył Jarosław Kaczyński na sobotnim konwencie PiS we Wrocławiu.

