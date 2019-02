"To są wyciągnięte jajka z koszyka opozycji"





500 plus dla pierwszego dziecka to jest postulat Platformy Obywatelskiej, części opozycji. PiS nie dość, że wyciąga ten postulat z koszyka opozycji, to jeszcze chcą to wprowadzić od 1 lipca - wskazywał w TVN24 Grzegorz Sroczyński z TOK FM. Wraz z Mariuszem Gierejem z mPolska.pl komentowali wyborcze obietnice Prawa i Sprawiedliwości z sobotniej konwencji.

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konwencję. Prezes PiS w swoim wystąpieniu zawarł kilka przedwyborczych obietnic.

Wolność, równość, nowe 500+ i "trzynastka" dla emerytów. Kaczyński na konwencji PiS W Warszawie pod... czytaj dalej » Zapowiedział między innymi: rozszerzenie 500 plus na pierwsze dziecko; brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia i pomoc dla emerytów, o której mówił, że to "taka 'trzynastka' w postaci najniższej emerytury, 1100 zł, dla każdego emeryta".

"Wyciągnięte jajka z koszyka opozycji"

Grzegorz Sroczyński z TOK FM ocenił w TVN24, że zapowiedzi Kaczyńskiego to "bardzo sprytny ruch".

- Kiełbasa wyborcza, ale smaczna. 500 plus dla pierwszego dziecka to jest postulat Platformy Obywatelskiej, części opozycji. PiS nie dość, że wyciąga ten postulat z koszyka opozycji, to jeszcze chcą to wprowadzić od 1 lipca. W ten sposób wiążą ręce Platformie Obywatelskiej. Zapewne będą też opowiadać, że "jak wygra opozycja, to na pewno wam to zabierze" - wskazywał Sroczyński.

Jak dodał, "1100 złotych dla emerytów, 'trzynastka' emerytalna to jest kolejny pomysł Grzegorza Schetyny".

W jego ocenie, "to są wszystko wyciągnięte jajka z koszyka opozycji".

"Nie ma w zasadzie polityki zagranicznej"

"Tak bardzo szanujemy opozycję, że spełniamy jej własne obietnice" - Będzie... czytaj dalej » Mariusz Gierej z mPolska.pl zwrócił uwagę, że w ogłoszonym przez Kaczyńskiego programie "nie ma w zasadzie polityki zagranicznej".

- Po ostatnich wydarzeniach (napięciu na linii Polska-Izrael - red.) ten "nowy Polak" trochę upokorzony, oczekiwałby jakiegoś pomysłu co z tą zagranicą, żebyśmy jednak może faktycznie wstali z tych kolan - dodał.

Gierej wskazywał też, że w programie "nie ma prawie w ogóle gospodarki". - Te propozycje gospodarcze to jest powrót do socjalu. Sprawdził się w poprzednich wyborach, więc wracamy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej - wskazał.

