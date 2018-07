Schetyna: musimy pokazać, że potrafimy się łączyć





Jesteśmy przed wyborami samorządowymi i musimy pokazać, że jesteśmy razem, że potrafimy się łączyć, chcemy ze sobą rozmawiać - powiedział w Łodzi lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Wraz z przewodniczącą Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer Schetyna wziął udział w Konwencji Regionalnej Koalicji Obywatelskiej, na której zaprezentowano kandydatów Koalicji na prezydentów miast w woj. łódzkim. Kandydatami Koalicji Obywatelskiej są: Hanna Zdanowska (Łódź), Marlena Wężyk-Głowacka (Piotrków Trybunalski), Juliusz Góraj (Sieradz), Barbara Klatka (Tomaszów Mazowiecki), Janusz Pawlak (Kutno).



Jak mówił Schetyna, miasto Łódź jest symbolem współpracy, jest symbolem przemian, symbolem polskiego sukcesu, sukcesu polskiej transformacji.



Zwrócił uwagę, że miasto jest pierwszym miejscem, gdzie udało się zbudować przed wyborami samorządowymi szerszą koalicję, którą tworzą cztery ugrupowania – PO, Nowoczesna, SLD i PSL.

"To, co robi PiS, jest toksyczne dla samorządu"

W podobnym tonie wypowiadała się Lubnauer. Jak mówiła, wybory samorządowe to "początek dłuższej drogi". - W tej chwili to, co robi PiS, jest toksyczne dla samorządu. Można powiedzieć, że zabiera tlen samorządom - z jednej strony zleca im zadania, na które nie daje im pieniędzy, z drugiej ogranicza im kompetencje – powiedziała.



To - według niej - pokazuje, że najpierw nie wolno dopuścić PiS do samorządów, a "potem w roku 2019 dokonać mądrej zmiany dla Polski, takiej, która zatrzyma niszczenie kraju".



Jej zdaniem, Łódź stała się nadzieją tego, że dla obrony demokracji, dobrego funkcjonowania małych ojczyzn można budować szerszą koalicję.

Schetyna: chcemy spokojnie rozszerzać koalicję

Podczas późniejszej konferencji prasowej Schetyna podziękował działaczom Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej oraz tym wszystkim, którzy - jak mówił - zbudowali przekonanie, że "w długich, żmudnych rozmowach może wykształcić się nowy początek współpracy Koalicji Obywatelskiej". Podkreślił, że do Koalicji przystępują aż cztery ugrupowania i "to jest dla nas pewnego rodzaju wzór i kierunek polityczny".



Przyznał także, że wraz z przewodniczącą Nowoczesnej starają się bardzo ostrożnie i w sposób racjonalny budować tę koalicję, aby nie zepsuć tak dużego projektu "politycznej przyszłości". - Chcemy ją bardzo spokojnie rozszerzać, ale robimy to konsekwentnie - mówił. Wyraził przekonanie, że to porozumienie będzie miało odzwierciedlenie w wyniku wyborczym.



- Cieszę się także, że wspieramy miasto, które jest symbolem sukcesu, wspieramy województwo, które jest dla nas zawsze wyzwaniem, jeśli chodzi o wynik wyborczy. Tym bardziej musimy być tutaj razem - mówił Schetyna.

"Cieszę się, że doszło do tego porozumienia"

Lubnauer podkreśliła, że Łódź jest dla niej szczególnym miejscem, bo to jej miasto rodzinne. - W związku z tym szczególnie się cieszę, że Łódź stała się przykładem i nadzieją; stała się przykładem tego, że może zbudować szersze porozumienie, że może być porozumienie czterech ugrupowań i że tu, w Łodzi, staje się faktem to, co chciałam jako ideę na rok 2019 - czyli szeroka koalicja, porozumienie, które ma szansę zwyciężyć z PiS-em - mówiła.



Jej zdaniem, miasto ma potencjał. - Pani prezydent Hanna Zdanowska jest gwarantem tego, że szanse na rozwój Łódź będzie wykorzystywać - oceniła. Jak mówiła, ważne jest, że w koalicji są ludzie, którzy mają pomysł na Łódź. Dodała, że wkładem Nowoczesnej są pomysły, które zaakceptowała prezydent Zdanowska, a których reprezentantem jest przewodniczący regionu łódzkiego Nowoczesnej i zarazem kandydat tej partii na radnego i przewodniczącego rady miasta - Marcin Gołaszewski.



- Dla Nowoczesnej zawsze program, idee, wizje były ważniejsze niż personalia, dlatego cieszę się, że doszło do tego porozumienia, (...) bo to duża nadzieja dla łodzian, że będą w dalszym ciągu mieli miasto, które się prężnie rozwija - oceniła.